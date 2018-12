PÅ TYNN IS: Vennene Tor André Brovold, Lene Knutsen, Thomas Mile Steinset hjelper hverandre over den glatte plassen foran Østbanehallen. Foto: Frode Hansen, VG

«Skøytebane» i hovedstaden: Dobbelt så mange til legevakten

INNENRIKS 2018-12-27T20:54:41Z

Strøbilene har jobbet på spreng torsdag for å sikre trygg fremferd i Oslo. Likevel ser de en nær dobling av fallrelaterte skader på legevakten til Volvat.

Publisert: 27.12.18 21:54

– Vi er i Norge og trener balansen. Vi har vært her i ett og et halvt døgn og har ennå ikke falt, sier kameratene Alexander Ibrahim og Fareed Ahmedi fra Sverige. De står foran tigerstatuen ved Oslo S, der isen ligger speilblank.

De mener det er like kaldt i Sverige, men at det er glattere i Norge. Det demonstrerer de ved å skli beina ut til sidene.

– Det er som en skøytebane. Man kunne gått på skøyter her.

Mens VG snakker med de to kameratene, vingler folk forbi på isen. Selv har de utviklet flere teknikker for å takle det utfordrende føret.

– Ta korte steg, vær løs og ledig – og ikke løp til t-banen!

– Glatteste på lenge

Ved Christian Frederiks plass, som på folkemunne går som «Plata», løper en mor og en tenåringsgutt. Det er såpeglatt mellom trærne og de er på vei i retning Tollboden busstopp.

– Kom igjen, mamma, løp! roper sønnen, som beveger seg raskt over isen i retning Snarøya-bussen, som nettopp har åpnet dørene.

– Nei, glem det, det er ikke verdt det på dette føret. Vi venter heller til neste buss. Den går om 6 minutter, roper moren tilbake. Hun holder en full handlepose i hver hånd og beveger seg noe mer ugrasiøst enn sin sønn.

VG seiler opp på siden av henne på det glatte føret.

– Vi skriver en sak om isen i Oslo ...

– Du kan skrive at dette er det glatteste jeg har opplevd på lenge, slår hun fast.

Så kommer hun ut på asfalten og får feste under skoene. Hun skyter fart over fotgjengerfeltet mot bussen. På spørsmål fra VG hva hun heter, ser hun seg over skulderen og roper «Tone!»

50 til 60 tonn grus

Etter en kald desember, som ga hvit jul i Oslo, regnet det torsdag morgen. Dermed har strøbilene til Hadeland Maskindrift, som strør for Oslo kommune i sentrum, hatt fult opp hele dagen.

– Når det kommer regn, som tidlig i dag, blir det glatt på et blunk. Da blir det skøytebane, og det slår ut over hele byen samtidig, sier daglig leder Ola G. Kjos til VG.

Traktorene deres har jobbet hele dagen med å få kontroll over ispartiene i hovedstaden.

– Vi prioriterer salt i sykkelveier, og der trikker og busser går. Både i går og i dag har det vært problemer på grunn av regn som fryser på bakken, sier Anders Backe, som torsdag kveld jobber med å rydde Rådhusplassen for nyttårsfeiringen og strø for fotgjengere.

Han anslår at de har strødd mellom 50 og 60 tonn grus i Oslo i løpet av dagen.

Han og kollega Mads Johansen, som kjører traktoren med salt, mener likevel at det er veiene i boligområdene som er verst. Der ikke så mange ferdes.

Strømannskapene kommer til å holde på utover natten.

Fallrelaterte skader på legevakten

Likevel har folk falt og slått seg på isen.

– Det har vært veldig mye. Jeg kan med rimelig grad av sikkerhet si at vi har hatt en dobling av hva vi normalt ser, sier Jens-Christian Dolva til VG.

Han sier at det primært har dreid seg om 1.-, 2.- og 3. juledag.

– Det er mye forskjellige fallrelaterte skader. Alt fra bruddskader til hodeskader, sier han.

Dermed har det blitt en travel romjulstid for dem som er på vakt.

– Det blir veldig mye for dem som er på jobb, men vi har gode rutiner for å håndtere sånt.

– Folk er roligere i julen

– Det var 100 skadde onsdag. Det inkluderer alle typer skader som kommer til skadelegevakten. En gjennomsnittlig dag ligger på 190, sier Knut Melhuus, avdelingsleder ved ortopedisk avdeling ved Ullevål universitetssykehus til VG.

Han mener det lave antallet skader skyldes høytiden.

– Hadde det vært en normal ukedag med det glatte føret, ville det vært langt flere skader. Det er alltid rolig i julen fordi de fleste har aktiviteter innendørs og holder seg hjemme.

Torsdag er det dog høy aktivitet på legevakten, trolig på grunn av det glatte føret.

VG får opplyst av Vestre Viken helseforetak, som omfatter Bærum, Kongsberg, Ringerike og Drammen sykehus, at det ikke har vært skader utover det vanlige.

Utfordrende kjøreforhold

Det er ikke bare Oslo som har slitt med isete føre. Onsdag sendte meteorologene ut farevarsel for store deler av Østlandet.

– Vi har sendt ut farevarsel om vanskelige kjøreforhold på grunn av regn som fryser på bakken første del av torsdagen, skrev Meteorologisk institutt på Twitter .

Det fikk bilistene merke.

– Det er glatt i distriktet. Vi har fått inn mange telefoner. Dette gjelder særlig på Romerike og i indre Østfold. Her må folk ta det med ro, sier operasjonsleder Erik Loe i politidistriktet til VG.

Også i Troms ble det sendt ut farevarslet om vanskelige kjøreforhold som følge av regn som fryser på bakken.