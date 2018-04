ANKLAGES: Venste-leder Trine Skei Grande og hennes statssekretær, Jan-Christian Kolstø, anklages for å ha spredt rykter om 17-åringen hun skal ha hatt sex med. Foto: Odin Jæger

Venstre-kilder: Grande-rådgivere hevdet 17-åringen var ustabil

Publisert: 11.04.18 08:56

INNENRIKS 2018-04-11T06:56:45Z

Flere kilder sier Trine Skei Grandes nære rådgivere har fortalt dem at den nå 26 år gamle mannen som sto frem i VG og fortalte at de to hadde ligget sammen, er psykisk ustabil.

18. januar fortalte 26-åringen til VG at han og Grande hadde frivillig sex på en fest i 2008, da han var 17-åring.

Tirsdag skrev den tidligere Sp-toppen Ola Borten Moe på sin Facebook-side at hendelsen fant sted på en fest knyttet til Borten Moes bryllup i 2008, og at 17-åringen var der fordi de er i slekt.

– Venstre-kilde: Jeg stusset på det

I forbindelse med intervjuet, da 17-åringen sto frem i VG 18. januar, skal Grandes rådgivere internt og overfor medier ha omtalt mannen som «ressurssvak», «litt enkel», uten jobb og stilt spørsmål ved hans mentale tilstand, ifølge kildene VG har snakket med.

Det skjedde i dagene da Grande ga sin versjon til statsminister Erna Solberg .

Beskrivelsene av mannen er kommunisert i Venstre , blant annet på et møte i januar med en rekke Venstre-folk til stede, får VG opplyst.

Sentrale kilder i partiet sier at de oppfattet at Grandes stab forsøkte å spre en holdning om at mannen er psykisk ustabil og at det derfor ikke er nødvendig å ta hans versjon på alvor.

– Det ble fremstilt som om mannen ikke var tilregnelig. Jeg stusset på det, men forsto etter hvert hvor viktig det var for Grande og staben å få spredt at mannen ikke var til å stole på. De lyktes: Det ble ikke stilt noen spørsmål internt, sier en Venstre-kilde.

– Jeg reagerer meget sterkt

En annen sentral Venstre-kilde sier det slik:

– Jeg ble fortalt av Venstres informasjonssjef, Jan-Christian Kolstø, at mannens versjon var oppspinn og løgn og at det ikke var noe å feste lit til, fordi ha var psykisk ustabil.

I virkeligheten er mannen ingeniørutdannet og i fast jobb som prosjektleder.

Mannen reagerer sterkt på Grande-stabens behandling av ham.

– Jeg reagerer meget sterkt på at folk i Venstre omtaler meg slik. Det er direkte ufint, sier 26-åringen til VG.

I samråd med sin familie valgte mannen i januar å gå ut i VG og fortelle sin historie. Årsaken var at mannen ble sjokkert da han ble kjent med Grandes versjon.

To versjoner

Grande og mannen var enige om ikke å si noe offentlig, men det endret seg for mannen etter en telefonsamtale med Grande 11. januar.

– Jeg fikk sjokk. Hun fortalte at hennes versjon var at det hadde vært en fest hvor venner koste seg og hvor jeg hadde dratt med henne bak et hus og hoppet på henne, sa 26-åringen i intervjuet med VG.

Innad i Venstre er det blitt kommunisert at det var gutten som prøvde seg på Grande, og at det ikke skjedde noen seksuelt mellom de to. Alt som er hevdet andre steder, også av gutten selv, tilbakevises som usannheter.

Mannen valgte å uttale seg til VG fordi han ikke kjenner seg igjen i denne versjonen:

– Jeg mistenker at dette er den versjonen hun også har gitt til statsministeren. Jeg har vært komfortabel med at vi ikke skal kommentere saken, men jeg er redd for at det er en annen sannhet som sprer seg, forklarer mannen.

Det var også dette Ola Borten Moe vektla i sitt Facebook-innlegg tirsdag:

«Det min slektning har fortalt er sant, det fortjener ikke å bli mistenkeliggjort», skriver han.

26-åringen: Glad for støtten

26-åringen sier til VG at han er glad for støtten fra Borten Moe.

– Han klarerte med meg at han kunne skrive dette på Facebook. Jeg er glad for støtten, sier mannen.

Grande fortalte sin historie til statsminister Erna Solberg før hun ble utpekt som statsråd.

Både 26-åringen og en kvinne som var på festen, har sendt varsler om Grande til statsminister Erna Solberg.

Avviser anklagene

Jan Christian Kolstø var kommunikasjonssjef i Venstre til partiet gikk inn i regjering. Da ble han statssekretær for kulturminister Trine Skei Grande.

Han avviser anklagene.

– Dette er påstander fra anonyme kilder som jeg vil avvise. Jeg har hverken truffet eller snakket med den personen det er snakk om og har ikke grunnlag for å komme med noen karakteristikk av vedkommende.

Hverken Kolstø eller Trine Skei Grande selv vil svare på spørsmål fra VG tirsdag kveld om det skjedde noe seksuelt mellom Grande og den da 17 år gamle gutten.

Også VGs spørsmål om hva Grande mente å si i Aftenposten-intervjuet i januar om at hun ikke var noen overgriper, avviser Kolstø og Grande å svare på.