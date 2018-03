Ble presset for penger etter sexchat - tok sitt eget liv

Publisert: 05.03.18 06:11

Minst hundre unge menn over hele verden har blitt lokket til å kle av seg foran kamera av unge kvinner. Flere av ofrene er norske. Kripos mener et større kriminelt, internasjonalt nettverk står bak.

Våren 2017: En ung mann i begynnelsen av 20-årene går inn på Chatroulette, en kommunikasjonstjeneste hvor man kommer i kontakt med ukjente mennesker fra hele verden. Han begynner å chatte med en ung kvinne. Hun driver raskt samtalen over i en seksualisert retning.

De flytter samtalen til Skype, hvor kvinnen kler av seg og utfører seksuelle handlinger med seg selv foran webkamera. Hun får mannen til å gjøre det samme.

Med ett tar dialogen en dramatisk vending.

Mennesket på den andre siden av skjermen skriver at den unge mannen har blitt filmet, og sender ham en lenke til videoen. Den er publisert på et nettsted, som i utgangspunktet er åpent for alle.

Gjerningspersonen gjør det klart at de har hentet hele vennelisten hans på Facebook, og at de vil spre videoen til hans nærmeste dersom han ikke etterkommer deres krav: Et pengebeløp på rundt 10.000 kroner.

Kravene er konkrete og fristene er korte. Tonen er aggressiv, svært kynisk og pågående.

Kort tid etter tar mannen sitt eget liv.

– Vi kan si at det er en helt direkte årsakssammenheng mellom den utpressingen han ble utsatt for og at han tok sitt eget liv, sier påtaleansvarlig og politiadvokat Ole Kristian Bjørge hos Kripos .

Vet ikke hvem som står bak

Da Kripos ble kjent med utpressingen av mannen fra Sør-Norge i fjor vinter startet de en omfattende etterforskning. Så langt har de identifisert i underkant av ti norske fornærmede i saken. Alle er unge menn rundt 20 år.

Ifølge Kripos er dette noen av meldingene de har fått etter at den digitale akten er over:

«Jeg vil at du skal vite at jeg filmet deg når du du hadde sex med seg selv».

«Jeg er en profesjonell hacker og jeg sprer denne videoen med ett klikk».

– Dette er en organisert, profesjonalisert og ekstremt kynisk form for utpressing. Vi vet ikke hvor lenge gjerningspersonene har holdt på med dette. Dette er en pågående etterforskning, og vi jobber fremdeles aktivt med å finne ut av både hendelsesforløp og hvem som står bak, forteller Bjørge.

Han legger til at all informasjon tilsier at gjerningspersonene befinner seg i utlandet, og at sporene så langt peker mot enkelte land i Europa og Afrika.

Den omfattende etterforskningen er nå et samarbeid mellom Kripos, Europol, Interpol og politiet i andre land.

En enorm sorg

Nina Emilie Braathen Hjortdal er bistandsdvokat for familien til den unge mannen som tok sitt eget liv. Hun forteller om en enorm sorg.

– Familien har hatt det forferdelig tungt. Det har vært, og er en stor og tung sorg å bære, sier hun til VG.

Bistandsadvokaten sier at familien ønsker minst mulig fokus på saken for å komme seg videre, men at de samtidig vil hjelpe andre og forhindre flere lignende tilfeller.

– Denne mannen ble utsatt for kynisk utpressing. Det denne familien har opplevd er fatalt, og det er ingenting som får skrevet om historien, sier Hjortdal.

Familien til mannen har fått lese gjennom VGs artikkel før publisering, men ønsker ikke å kommentere saken.

– Vi håper at Kripos kommer til bunns i denne saken, slik at de som står bak får en reaksjon. Dette er en sak som berører mange, og det er viktig at de som blir utsatt for det forstår at man ikke er alene om å ha opplevd det. Det kan gjøre byrden lettere å bære, sier bistandsadvokaten.

Store mørketall

Hun tror antallet fornærmede som er identifisert i saken bare er toppen av et isfjell.

Ifølge slettmeg.no har dette blitt en kjent metode, hvor organiserte utenlandske nettverk står bak.

I 2016 fikk de inn 496 henvendelser som dreier seg om bilder og video. Det er en økning på ni prosent fra året før. 20 prosent av henvendelsene kommer fra gutter.

– Det er nok ganske store mørketall. Det har nok noe å gjøre med at menn føler skam, og det er kanskje forventet at man skal klare å stå i sånne situasjoner, sier daglig leder Hans Marius Tessem.

Utelukker ikke flere ofre

Politiadvokat Ole Kristian Bjørge i Kripos utelukker ikke at de vil finne flere ofre - også i Norge.

– Det er vanskelig å identifisere ofrene, og vi er avhengig av at folk kontakter oss dersom de opplever dette. Vi går nå bredt ut for å advare mot denne typen kriminalitet, og håper at det kan være med på å forebygge, sier han.

Bjørge har klare oppfordringer til dem som skulle komme i en slik situasjon:

– Kutt kontakten, ikke betal, kontakt politiet og snakk med de rundt deg. Da blir byrden lettere å bære.

– Våre erfaringer tilsier at de som kutter kontakten med gjerningspersonene umiddelbart slipper unna. De som står bak bruker heller tiden sin på de som ser ut til å være villige til å betale, sier han.