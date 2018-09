BARE MENN: Konsernsjefene i Telenor, Equinor, Yara, Norsk Hydro, Entra, DNB og Kongsberg gruppen er alle menn. I konsernledelsen er 44 menn og 23 kvinner. Foto: NTB scanpix

Slik styres selskapene staten er eier i: 44 menn og 23 kvinner i toppen

Kun to av de syv store ASA-selskapene som staten har investert i, har over 40 prosent kvinner i konsernledelsen.

Det ble oppstyr da Telenors administrerende direktør Berit Svendsen denne uken gikk av og ble erstattet av to menn . Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) har måttet svare om staten burde ta større grep – som storeier i selskapet.

VG har sett på fordelingen av kvinner og menn i konsernledelsen i de syv børsnoterte ASA-selskapene den norske staten er deleier i. I de syv selskapene, Telenor, Equinor, Yara, Norsk Hydro, Entra, DNB og Kongsberg gruppen, er alle konsernsjefene menn.

Konsernledelsen i de syv storselskapene består av 44 menn – og 23 damer . Lavest kvinneandel har Kongsberg gruppen og Equinor.

Kongsberg gruppen ledes av seks menn og to kvinner, Equinor (tidligere Statoil) ledes av åtte menn og tre kvinner.

– Er det bra nok?

– Den har økt over tid og vi har et mål om å øke den videre fremover. Vi jobber systematisk for å kvalifisere for å kunne få til et større mangfold, sier informasjonsdirektør Bård Glad Pedersen i Equinor til VG.

– Vi skulle gjerne sett at andelen var høyere, men det er en utvikling som må ses over tid og med utgangspunkt i at vi i hovedsak rekrutterer fra teknologiske utdanningsretninger hvor kvinneandelen i utgangpunktet er lav. Vi jobber systematisk og målrettet med å øke kvinneandelen, sier Hans Petter Blokkum, Konserndirektør for HR i Kongsberg Gruppen .

Regjeringens svar: Ber selskapene ta grep

Norge var det første landet i verden som lovfestet at det skulle være minst 40 prosent kvinner i styrene i slike ASA-selskaper. Det samme gjelder ikke for konsernledelsen i selskapet.

Likestillingsminister Linda Hofstad Helleland sin kommentar til VGs tall, er at selskapene har en jobb å gjøre.

– Selskapene utnytter ikke godt nok potensialet for mangfold i ledelsen, og jeg forventer at de jobber aktivt for å rekruttere flere kvinner inn i ledergruppene, skriver Helleland i en e-post-kommentar til VG.

– Norge er et av verdens mest likestilte land, men når det gjelder likestilling blant toppledere er vi altfor dårlige, skriver likestillingsminister Helleland.

Hun mener imidlertid både hun og næringsministeren har signalisert klare forventninger selskapene til tiltak for å få flere kvinnelige toppledere.

– Vi utfordret flere av de største selskapene på dette da vi møtte dem før sommeren, og vi vil ha tett oppfølging av selskapenes innsats videre, skriver Helleland.

Visste du? Staten har direkte eierskap i 74 selskaper. Av dem er syv børsnoterte allmennaksjeselskap (pluss Eksportfinans ASA, som eies av staten og diverse banker).

Telenor: – Ikke urimelig å stille krav

Telenor har akkurat nå 22 prosent kvinner i konsernledelsen, men får 33 prosent når en ny kvinnelig leder kommer inn 1. oktober. De innrømmer at de kan bli bedre.

– Mener dere det er urimelig av staten å kritisere dere for kvinneandelen?

– Det er ikke urimelig å stille krav til kvinneandel og vi, som andre store selskaper, kan og vil bli bedre. Dette skjer ikke over natten, men er noe vi har stort fokus på, sier informasjonsdirektør Atle Lessum i Telenor.

– Det er på sin plass at staten har et syn på det, men vi vil oppfordre staten til å se bredere enn kjønn, som vi gjør, er svaret fra Halvor Molland, informasjonsdirektør i Norsk Hydro.

NHO trekker frem at grunnen til at det fortsatt er flere menn enn kvinner i toppledelsen i næringslivet, handler om bedriftskultur, politikk og holdninger.

– Bedriftene må bli flinkere til å satse på ambisiøse kvinner, og kvinnene må selv velge en slik karrierevei, sier Nina Melsom, arbeidslivsdirektør i NHO, til VG.