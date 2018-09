STØRST: VG er den nettavisen i landet med flest lesere på mobil, ifølge Mediebedriftenes Landsforening. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Dette er landets største aviser

INNENRIKS 2018-09-25T09:56:30Z

Ferske lesertall viser at VG er den nettavisen i landet som blir mest lest på mobil med nærmere 1,3 millioner daglige brukere.

Tirsdag la Mediebedriftenes Landsforening (MBL) ut oversikten over leser- og opplagstall for den norske mediebransjen.

Dette er en årlig rapport, og MBL har i år skiftet metodikk for å finne mer presise lesertall.

Tallene viser at VG befester posisjonen som landets største nettavis på mobil med nærmere 1,3 millioner daglige lesere, etterfulgt av TV 2 og Dagbladet:

VG Mobil – 1.286.000

Dagbladet – 649.800

TV 2 Mobil – 524.700

Aftenposten Mobil – 275.00

Nettavisen mobil −233.700

E24.no – 209.600

Bergens Tidende Mobil – 130.400

Adresseavisen Mobil – 124.500

Dagens Næringsliv – 100.400

Sol Mobil − 94.500

VG, Dagbladet og TV 2 topper også listen for daglige lesere fra PC og Mac:

VG – 607.100 lesere

Dagbladet – 307.300 lesere

TV2.no – 226.100 lesere

Aftenposten.no – 152.600 lesere

Nettavisen – 135.000 lesere

ABC Nyheter – 122.800 lesere

E24.no – 108.800 lesere

Dagens Næringsliv – 75.700 lesere

Sol.no −75.200 lesere

Bergens Tidende – 63.500 lesere

VG+ har nå over 150.000 brukere, noe som betyr at det er den nest største avisen i landet, slått av Aftenpostens morgenutgave med sine drøyt 256.000 abonnenter. VGs papiravis har på sin side et opplag på rundt 73.000.

Papiravisene i landet har til sammen en tilbakegang på 7,7 prosent sammenlignet med første halvår i fjor, viser tallene fra Mediebedriftenes Landsforening, ifølge NTB.

Klassekampen topper listen over papiraviser som får flest nye lesere. Lokale og regionale aviser har en tilbakegang på 8,8 prosent, skriver NTB.