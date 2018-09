FEM OMKOM: Dødsulykken skjedde langs fylkesvei 651 mellom Rjukan og Gaustatoppen. Foto: Asbjørn Torgersen, VG

Rjukan-ulykken: - For tidlig å si noe om årsaken

INNENRIKS 2018-09-04T13:40:42Z

Den foreløpige obduksjonsrapporten etter dødsulykken ved Rjukan gir ingen umiddelbare svar på hva som forårsaket krasjet, ifølge politiet.

Publisert: 04.09.18 15:40 Oppdatert: 04.09.18 16:05

Politiet fortsetter sine undersøkelser etter bilulykken søndag ettermiddag der fem personer mistet livet . I en pressemelding skriver Sør-Øst politidistrikt at det er for tidlig å si noe om årsaken til ulykken, og at en utvidet obduksjonsrapport vil komme på et senere tidspunkt.

Ulykken skjedde langs fylkesvei 651 mellom Rjukan og Gaustatoppen søndag ettermiddag. Fem personer mistet livet.

De omkomne var Henning Aabøe Bentsen (f. 1962), Berit Bjørnsen (f. 1955), Anne Kristin Isaksen (f. 1959), Jan Bjørndal (f. 1955), alle fra Kragerø, og Wenche Kise (f. 1968) fra Skien. To av dem var samboere. Alle fem var venner som holdt til i det samme miljøet.

Reisefølget kjørte i en hvit amerikaner fra 1959. Det var ikke montert setebelter i bilen.

– Politiet skal framover sammen med Statens Vegvesen og Statens havarikommisjon for transport undersøke bilen, sier etterforskningsleder Robert Strand i pressemeldingen.

– Dette arbeidet vil ta tid. Det er derfor for tidlig å si noe om årsak til ulykken. Samtidig har vi nå gjennomført mange avhør, og har dannet oss et bilde av hva som har skjedd, sier Strand.