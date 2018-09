SAVNET: Nederlandske Arjen Kamphuis er savnet i Norge. Foto: Skjermdump/Twitter/@ncilla

Arjen Kamphuis (47) skal ha blitt observert sammen med to personer i Vikeså

Et vitne VG har snakket med kjenner igjen Arjen Kamphuis fra etterlysningsbildet nederlandsk politi har sendt ut. Observasjonen ble gjort på kvelden 30. august i Vikeså i Rogaland.



– Han var i følge med to andre personer og det virket som om stemningen var god, sier vitnet til VG.

Til VG opplyser vitnet at de tre hadde på seg turklær, men vitnet så ikke om de tre hadde ryggsekker med seg.

– De kommuniserte på to språk, både tysk og nederlandsk. Han ene var like stor som savnede og de snakket sammen på nederlandsk. Så snakket noen på tysk til tredjemann i følget. Han som bare snakket tysk var en del lavere enn de to, opplyser vitnet til VG.

Politiet visste ikke

Politiet har fått inn likende tips om et reisefølge med flere personer der en ligner på den savnede Arjen. Politiet har ikke hørt noe om hva slags nasjonaliteter de som kan ha reist med Arjen har hatt.

– Av det vi har fått så langt, så er det noen tips om at han har vært i lag med flere i Vikeså, men vi har ikke hørt noe om hvilken nasjonalitet de har hatt, sier politiinspektør Bjarte Walla ved Nordland politidistrikt til VG.

– Dette er nye og interessante opplysninger. Vi ønsker veldig gjerne kontakt med dette vitnet, fortsetter Walla.

Etter at VG publiserte denne saken har politiet fått kontakt med vitnet.

Politiet har sikret video

Det er tidligere kjent at politiet har sikret videomateriale fra Vikeså. Det gjorde de etter at den savnede sikkerhetseksperten Arjen Kamphuis (47) SIM-kort slo inn i området kvelden 30. august. Det var ti dager etter at han sist ble observert i Bodø.

Telefonen til Kamphuis skal ha vært påslått i området i ca. 20 minutter og den skal ha slått inn på flere basestasjoner i området.

Kom trolig med bil

Det går lite offentlig kommunikasjon til Vikeså på kveldstid, men man kommer til tettstedet ved å kjøre langs E39. Det skal ha vært mye trafikk denne dagen på grunn av en oljekonferanse som ble avholdt i Stavanger i samme tidsrom.

I Vikeså og området rundt er det blant annet flere campingplasser og en populær elv for laksefiske.

Det er også en rasteplass for tungtransport i området hvor mange lastebilsjåfører tar sin obligatoriske hviletid ved lange transportetapper.

Fant kajakk

I en pressemelding skriver politiet i Nordland at de tirsdag kveld fant en sammenleggbar kajakk i Saltdalsfjorden som politiet mener tilhører den savnede Arjen Kamphuis. De ønsker fremdeles tips om savnedes bevegelser i området rundt Rognan den 20. august.

– Vi har fått inne mange tips og det har blitt en omfattende etterforskning i saken, men vi ønsker at alle som vet noe tar kontakt, sier Walla.

Nederlandske spesialetterforskere fremdeles på saken

På mandag kom to etterforskere fra en spesialavdeling i nederlandsk politi til Bodø. De jobber til daglig med savnetsaker og samarbeider nå med Kripos og lokalt politi i saken. Walla bekrefter at både Kripos og nederlenderne fremdeles er involvert i etterforskningen.