PREGET: I halvannet år har Magnus Holøyen (25) vært under vergemål. Han sier det er noe han tenker på hver dag. Foto: Krister Sørbø/VG

Nekter Tolga-bror innsyn i egen vergesak

INNENRIKS 2018-10-10T13:09:44Z

Ingen spurte Magnus Holøyen (25) om han ville ha en verge. Han får ikke lese dokumentene der det hevdes at han trenger det.

Lørdag fortalte VG om de tre Tolga-brødrene som fikk verger mot sin vilje. Mens de andre har fått opphevet sine vergemål, står Fylkesmannen i Hedmark fast på at Magnus Holøyen skal ha en økonomisk verge.

I avgjørelsen fra juni i år ble det lagt stor vekt på en uttalelse fra en vergen. Magnus sier han har aldri møtt vergen. Han har, med bistand fra VG, to ganger bedt om innsyn i uttalelsen hennes.

Oppringt av Fylkesmannen

På anmodning fra VG har han også fritatt Fylkesmannen fra taushetsplikten, slik at de kan svare på spørsmål om saken hans. I en telefonsamtale med direktøren i vergemålsavdelingen, Bernhard Caspari, har han bekreftet at dette er noe han ønsker.

– Han spurte om jeg var klar over at det som handlet om meg kom ut i media, at alle andre kunne lese om det. Jeg sa jeg hadde forståelse for det. Det har jeg ikke noe problem med. Hvordan kommunen og fylket har drevet på i denne saken, må ut en gang, sånn er det bare, sier Magnus.

Ba om ny utredning

Men Fylkesmannen vil ikke gi Magnus Holøyen innsyn i egen sak eller oppheve taushetsplikten.

I slutten av august ba Fylkesmannen i stedet om nok en vurdering av ham. Psykologspesialisten som kom frem til at Magnus ikke er psykisk utviklingshemmet, blir bedt om å vurdere om 25-åringen «forstår de konskevenser et fritak fra taushetsplikten kan innebære for ham.»

Han bes også vurdere om Magnus kan være under press fra utenforstående.

– Man blir jo litt sint. Man prater med folk på telefonen og får en forståelse av at de skjønner at jeg vil det. Så er det plutselig noen som ikke skjønner det likevel. Det ble jeg litt overrasket over, sier Magnus.

Uenig

Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt mener Fylkesmannen ikke har grunnlag for å holde dokumenter tilbake.

– Som alminnelig regel har den som er part i en sak rett til innsyn i alle dokumenter i saken så langt det ikke er særskilt hjemmel i lov for å nekte innsyn, noe som først og fremst er aktuelt for forvaltningens rent interne saksdokumenter. Jeg tror ikke det er aktuelt grunnlag for avslag her, sier Bernt, som er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.

Fylkesmannen har ikke svart på den siste innsynsbegjæringen fra Magnus.

– Det høres pussig ut. Det er forståelig at man må forsikre seg om at det er rette person som begjærer innsyn. Men vedkommende har krav på skriftlig innsyn og trenger ikke begrunne det, sier jusprofessor Karl Harald Søvig.

– Skal beskytte ham

Fylkesmannen vil ikke svare på spørsmål fra VG. Men allerede i juni, da VG første gang tok kontakt, sa direktør Bernhard Caspari at de ville nøle med å ta et fritak fra taushetsplikt på alvor.

– Det vergemålet han er under nå gjelder økonomiske forhold. Hvorfor skal ikke han være i stand til å forstå hva en opphevelse av taushetsplikt skal bety?

– Samtykkekompetanse må vurderes ut fra det konkrete tema. Du kan være samtykkekompetent på ett område, men ikke på et annet.

– Når du sier at dere må vurdere det. Hvilke vurderinger og undersøkelser vil dere gjøre?

– Det vil gjerne være ut fra legeerklæringene, hvilken tilstand han er i, og hvilke konsekvenser det har for ham. Han kan gå til media og si hva han vil. Men vi er i en annen situasjon. Vi skal beskytte ham, sier Caspari.

Magnus’ verge har ikke ønsket å uttale seg til VG.

I helgen ba kommunalminister Monica Mæland om en redegjørelse fra Fylkesmannen i Hedmark. Hun vurderer å be om en full granskning av saken. Samme dag ba ordføreren i Tolga kontrollutvalget om å undersøke saken , men dette er nå satt på vent i påvente av Mælands avgjørelse.

Slik har VG gått jobbet med saken På anmodning fra VG har Lars Peder, Arvid og Magnus Holøyen bedt Tolga kommune om innsyn i hvorvidt kommunen har rapportert til Helsedirektoratet at de er psykisk utviklingshemmet.

VG har bistått Magnus, Arvid og Lars Peder Holøyen med en erklæring om at de fritar leger, kommunen, Fylkesmannen og andre offentlige instanser fra taushetsplikten. Det fremgår at erklæringen er gitt på anmodning fra VG.

VG har bistått Magnus Holøyen med å be Fylkesmannen i Hedmark om innsyn i dokumenter i hans egen sak. VG har også bistått Magnus Holøyen med å be om Tolga kommune om innsyn i hvilke kommunale tjenester han mottar.