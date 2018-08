KLAR KANDIDAT: Siv Jensen var mandag tydelig på at Sylvi Listhaug er en åpenbar kandidat til å bli ny nestleder i Frp. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB scanpix

Kilder til VG: Jensen og Listhaug har avklart nestlederspørsmålet

Publisert: 13.08.18 17:36 Oppdatert: 13.08.18 19:00

INNENRIKS 2018-08-13T15:36:53Z

Før avgangen til Per Sandberg ble kjent, skal partileder Siv Jensen og Sylvi Listhaug ha avklart at den tidligere justisministeren er villig til å gå inn som ny Frp-nestleder etter Sandberg.

Etter det VG erfarer, fikk partileder Siv Jensen i løpet av helgen avklart med Sylvi Listhaug at den nylig avgåtte statsråden var villig til midlertidig å etterfølge Per Sandberg som nestleder i Frp .

Overfor VG fremholdes det at Jensen ikke skal ha sikret seg en tilsvarende avklaring fra andre kandidater.

Dette tolkes i Frps sentrale miljø som om Jensen har bestemt seg for at hennes kandidat er Listhaug, og ingen andre.

VG har forsøkt å få en kommentar fra Listhaug på om hun vil ta kampen for vervet. Hun er for tiden i Sør-Afrika og kan ikke kommentere saken, opplyser hennes rådgiver Espen Teigen.

Leirstein: – Et naturlig valg

Jensen var også på sin pressekonferanse mandag ettermiddag tydelig på at Listhaug er en åpenbar kandidat når partiet nå skal se seg om etter en ny første nestleder, etter at Sandberg trakk seg fra vervet.

Sentralstyret skal konstituere ny nestleder allerede 3. september.

Les også: Flere har tatt med telefonen til høyrisikoland

Stortingsrepresentant Ulf Leirstein er helt klar på at Listhaug er rett person både som ny nestleder etter Sandberg, og en fremtidig lederkandidat i partiet.

– Hvis Sylvi selv ønsker det, er hun et naturlig valg som ny nestleder i Fremskrittspartiet både på midlertidig og som landsmøtevalgt neste vår. Hun har regjeringserfaring og vil være en garantist for at våre velgere kjenner seg igjen i vår ledelse, sier Leirstein.

– Kan hun overta som leder den dagen Siv Jensen gir seg også?

– Vi har ingen lederdebatt i partiet nå. Men Sylvi er et hett navn til å overta partiet hvis hun vil det selv den dagen Siv gir seg, svarer Østfold-representanten.

– Populær i partiet

Morten Wold (Frp), som sitter i Stortingets presidentskap, har også stor sans for Listhaug.

– Sylvi er en strålende kandidat som ny nestleder. Hun er veldig populær i partiet og blant Frps velgere. Hun er også en politiker som evner å sette dagsorden, sier Wold.

Bård Hoksrud sitter sammen med Listhaug i Stortingets helse- og omsorgskomité. Han er ikke i tvil om at hun er rett person som ny nestleder.

– Jeg heier på Sylvi. Hun er en kjempekandidat til nestledervervet etter at Per Sandberg trakk seg. Vi jobber sammen på Stortinget, og hun er min foretrukne kandidat som ny nestleder i partiet, sier Hoksrud, som også har jobbet med den andre nestlederen, Ketil Solvik-Olsen.

Hoksrud var statssekretær i Samferdselsdepartementet under Solvik-Olsen før han gikk tilbake til Stortinget.

Fraksjonsleder for FrP i Oslo bystyre, Aina Stenersen, ønsker også Listhaug som ny nestleder.

– Sylvi har vært helsebyråd i Oslo, vi har samarbeidet mye det siste året som helsepolitikere, og hun er en dame med bein i nesa. Å ta to så sterke kvinner som Sylvi og Siv i ledelsen, er utrolig flott for partiet, sier Stenersen.

Fremmer forslag

Flere av fylkeslagene som VG har snakket med, synes også at den tidligere justisministeren er en god kandidat.

I juni vedtok Møre og Romsdal Frp at de ønsket å fremme Listhaug som ny nestleder «når det var naturlig».

– Nå er det naturlig, sier Frank Sve, fylkesleder i Møre og Romsdal Frp.

– Listhaug har bred støtte i partiet. Hun er en frittalende, tydelig og godt likt politiker, som står for mange av partiets kjerneverdier, med god støtte i grasrota, fortsetter Sve.

Leder Mazyar Keshvari for Oslo Frp vil ikke utelukke at også han kan stille seg bak Listhaug.

– Jeg mener Listhaug er et meget godt forslag på en dyktig politiker som vil kunne en god jobb for partiet og det ivareta grasrota i partiet er opptatt av, sier han.

Keshvari vil imidlertid ikke konkludere før fylkeslaget har snakket sammen.

– Vi har mange gode, dyktige og kompetente mennesker i Frp som kan bekle nestledervervet. Jeg kunne ramset opp flere, men ønsker å ta det i rette organer basert på hva fylkeslaget jeg er leder for ønsker, sier han.

Venter på sentralstyret

Johan Aas, leder i Innlandet Frp er ikke fremmed for å støtte Listhaug som ny nestleder i partiet.

– Jeg tror hun absolutt kunne gjort seg som en god nestleder. Om Listhaug er villig til å stille, så vil jeg støtte henne, men dette er kun spekulasjoner enda, sier han.

Leder i Troms og Finnmark Frp, Odd Eilert Persen, er også positiv til at Listhaug tar over nestledervervet.

– Vi får vente og se hva sentralstyret kommer frem til, sier Persen, og legger til at fylkeslaget skal ha et møte mandag kveld.

Også Agder Frp skal samles for å diskutere saken nærmere, sier leder Christian Eikeland.

– Vi har mange gode kandidater, og Listhaug er en av dem.

Liv Gustavsen, leder i Viken Frp, sier at Listhaug er en populær politiker, men at de ikke har drøftet forslaget fra Møre og Romsdal Frp ennå.

Leder Gustav Bahus i Hordaland Frp sier at det er mange gode kandidater, men ønsker ikke å kommentere saken ytterligere. Det samme gjelder leder Robin Bårdsen i Vestfold Frp.

– Mange dyktige kandidater

Det er i utgangspunktet landsmøtet til Frp i mai som velger tillitsvalgte til sentralstyret, deriblant nestledervervet.

Frem til da er det sentralstyrets konstituerte som vil fungere som nestleder. Det er bare medlemmer av sentralstyret som kan konstitueres.

– Vi har mange dyktige kandidater i sentralstyret, sier sentralstyremedlem Alf Erik Andersen. Han er heller ikke fremmed for at Listhaug kan fylle denne rollen på en god måte.

– Hun har kunnskap, erfaring og er klar i talen, men jeg utelukker ingen, og har ikke konkludert selv ennå.