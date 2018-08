FARLIGE VINDKAST: Den aller kraftigste vinden kommer i Nordland tidlig lørdag – med vindkast på opptil 30 meter i sekundet – altså inntil sterk storms styrke. Foto: Kart: StormGeo

Vindkast i sterk storms styrke: Frykt for turister som ikke fanger opp faresignalene

Publisert: 10.08.18 10:05 Oppdatert: 10.08.18 11:40

INNENRIKS 2018-08-10T08:05:46Z

Uværet ser ut til å gi noe svakere vind i Sør-Norge, men kraftigere i nord: Lørdag er det ventet vindkast opp i sterk storms styrke i Nordland.

Idag tidlig viste prognosene vindkast i Nordland inntil 33 meter i sekundet, som altså når vindhastigheten til orkan.

– Orkan er et uttrykk for middelvind, altså fast vind over tid, men vi bruker ikke dette begrepet om vindkast - da refererer vi til meter per sekund, sier statsmeteorolog Gunnar Noer ved Vervarslinga i Tromsø.

Prognosene har nedjustert vinden noe over Sør-Norge, slik at det ikke lenger ventes liten storm, men fortsatt kuling over Sør-Østlandet fredag ettermiddag og kveld.

– Men til gjengjeld vil vinden bli sterkere enn før antatt over Nordland fra tidlig lørdag morgen, her kan det blåse liten storm og med vindkast fra 25 til 30 meter per sekund, sier statsmeteorolog Gunnar Noer ved Vervarslinga i Tromsø.

Det vil si at vindkastene kan komme opp i sterk storms styrke - et knepp ned fra tidligere varsel om 33 meter i sekundet, som er oppe i orkans styrke.

Den uvanlige sommerstormen er nå i gang over Sør-Norge, og gir store nedbørsmengder. I ettermiddag ventes vinden å komme opp i sterk kuling i Ytre Oslofjord.

Frykter for turister

– Det er ikke alltid lett å få med seg værmeldinger når du er i andre land, og mange utenlandske turister behersker ikke norsk. Mest utsatt er folk i telt, lette kjøretøy med stort vindfang – som bobiler – og ikke minst fisketurister i småbåter, sier Noer.

Han mener det ikke lenger er grunn til å be folk flest holde seg innendørs i Sør-Norge, slik vurderingen var torsdag.

Ekstremnedbør

– Vi har allerede sett litt av dette uværet over Europa. I går ga det hele 42 mm nedbør nord for Marseilles i sørlige Frankrike – på en time. Det ga også kraftig torden på ferden nordover, og dette har gått over Danmark i natt, men går nå inn over sørlige Sverige, forklarer meteorolog Beathe Tveita i StormGeo .

Politiet i Innlandet har gått ut med advarsel på Twitter:

Selv lavtrykkets sentrum ligger i morgentimene fredag sør for Kristiansand, og har gitt mye nedbør over hele Sør-Norge i natt.

– Nå vil det bevege seg nordover, og det vil fortsatt gi store mengder nedbør på sin vei. I tillegg til regnet som kom i natt, vil det kunne gi 30–50 mm nedbør i dag. Store deler av Sør-Norge vil dermed kunne få inntil 70 mm nedbør på døgnbasis, for eksempel gjelder det nordlige deler av Østlandet.

Fare for flom og jordskred

Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om kuling for store deler av kysten, og i tillegg for kraftig nedbør i Rogaland – som er ventet å få 50–70 mm nedbør på bare 12 timer. Dette gir fare for overvann i tettbygde strøk, endring av elveløp og jordskred.

Liten storm

Prognosene viste torsdag at stormsenteret kunne gi både full og sterk storm i Nordsjøen vest for Danmark, men dette har ikke slått til.

– Vi ser altså en litt dempet versjon i forhold til de prognosene, men fortsatt er det mye vind. Nå vil vinden avta over Kristiansand mens lavtrykket passerer midt over, og så vil uværet sette opp sørvestlig kuling og muligens liten storm utsatte steder på kysten fra Agder til svenskegrensen.

StormGeos Beathe Tveita vurderer prognosene til at det fortsatt vil kunne blåse liten storm på kysten av Østlandet:

– Det vil i dette området blåse stiv til sterk sørvestlig kuling utpå dagen, og fra 14-tiden vil vinden være på det sterkeste – inntil kortvarig liten storm i Ytre Oslofjord. Denne vinden vil vedvare utover kvelden, men så avta til liten til stiv kuling.

Fortsetter nordover

Men stormsenteret har mer å gi, og natt til lørdag vil det bøtte ned over Nordmøre og Trøndelag, med vestlig kuling og nedbør i størrelse 40–50 mm på 24-timersbasis.

Det fortsetter videre nordover Helgeland, Nordland, lørdag og Troms og Finnmark fram mot søndag med nokså uforminsket styrke, kuling, liten storm og kraftig nedbør.

– Vi er nå i ferd med å oppgradere farevarslene for kysten nordover, sier statsmeteorolog Gunnar Noer.