BEDRAGERIKAMERATER: Eirik Vad (38) (t.v.) og Marius Groth (35) dømmes til lange fengselsstraffer. Foto: PRIVAT

Eirik Vad og Marius Groth dømt for uaktsomt drap på Paul Simmons

INNENRIKS 2018-08-20T11:10:28Z

Eirik Vad og Marius Groth er dømt til henholdsvis 15 og 10 års fengsel for grovt bedrageri og uaktsomt drap på musikeren Paul Kristian Simmons (25).

Publisert: 20.08.18 13:10 Oppdatert: 20.08.18 14:21

Påtalemyndigheten mente de to handlet med forsett, men fikk ikke støtte av retten som kom frem til at de to kameratene skal straffes for å uaktsomt ha forvoldt en annens død.

«Retten kan ikke se at det er kommet frem noe under hovedforhandlingen som tyder på at de tiltalte innså muligheten av at Simmons kunne dø av heroininntaket», skriver tingrettsdommer Ellen Meinich Martens.

«Etter de tiltaltes forklaringer i retten, samt også avspillingen av romavlyttingen i ettertid av dødsfallet, er retten overbevist om at hensikten utelukkende var å dope han ned for å kunne fortsette det pågående bedrageriet. Retten mener likevel at begge de tiltalte må være ansvarlige for Simmons død, men da på uaktsomt grunnlag», heter det videre.

Dommen fra Oslo tingrett er dermed mildere enn påtalemyndighetens påstand. Da rettssaken ble avsluttet i juli la statsadvokat Cecilie Schløsser-Møller ned påstand om forvaring i 21 år med en minstetid på 10 år for Marius Groth (35) og 17 år fengsel for den medtiltalte kameraten Eirik Vad (38).

– Vi er tilfreds med at retten har fulgt oss langt på vei når det gjelder bevisførselen. Vi registrerer samtidig at retten har vurdert det dithen at det er snakk om uaktsomhet. Det er noe vi må se på, men det er opp til Riksadvokaten om saken skal ankes, sier politiadvokat Christian Hatlo til VG.

Familien skuffet

De dømte må betale 125.000 kroner i oppreisningserstatning til foreldrene til Paul Simmons. I tillegg er moren tilkjent erstatning for lidt tap med drøyt 660.000 kroner.

– Familien er veldig fornøyd med at retten slår fast at de begge er ansvarlige for Simmons’ død. Samtidig er de skuffet over at de ikke domfelles for forsettlig drap, sier familiens bistandsadvokat Gunhild Lærum til VG.

Hun sier at foreldrene er fornøyde med at de har fått medhold i kravene sine, men påpeker at det kommer en tid der rettens konklusjon skal fordøyes. Det var Simmons’ familie som først anmeldte Groth og Vad til politiet.

– Det er ingen tvil om at uten mor så hadde det ikke vært noen straffesak, sier Lærum.

I retten erkjent både Groth og Vad at de bevisst svindlet Simmons, men at dødsfallet var en ulykke. Eirik Vad forklarte at han kjøpte heroinen som Simmons inntok, i den tro at det var kokain . Det fester retten ikke lit til.

Frikjent for drapsforsøk

De to var også tiltalt for drapsforsøk mot en mann i 50-årene fra Oslo. Ifølge tiltalen forsøkte de to mennene å drepe den aktuelle mannen med en bursdagsdrink i et svindelforsøk.

Påtalemyndigheten la imidlertid ned påstand om frifinnelse for denne tiltaleposten, siden aktoratet mener det ikke kan sannsynliggjøres at fornærmede hadde dødd dersom politiet ikke hadde avbrutt festen.

Groth og Vad dømmes av Oslo tingrett for å ha ranet mannen.

Døde av overdose

I løpet av tre uker om vinteren 2015 ble Paul Simmons’ (25) bankkonto tømt – før en dop-cocktail stanset hjertet hans på et hotell i Oslo . To dager senere ble respiratoren koblet fra på Ullevål universitetssykehus.

Årsaken til det uventede dødsfallet så først ut til å være en selvpåført overdose, men det var noe som ikke stemte.

Etter to og et halvt års etterforskning ble de to kameratene Eirik Vad og Marius Groth tiltalt for drapet. Påtalemyndigheten mener duoen enten tvang eller lurte Simmons til å innta heroin – for deretter å kjøle ned 25-åringen i minst to timer.

– Det er den mest alvorlige saken i tiltalen. Drapet var selvsagt ikke planlagt, men handlingen med å dope ham ned med heroin var det. Opptakten til det som skjedde og overdosen, mener vi at må sees på som en skjerpende omstendighet. Det var ingen affekthandling, sa Schløsser-Møller under sin prosedyre i Oslo tingrett.