MISTET MAMMAEN: De tre små kattungene Juno, Jade og Jinx er foreldreløse etter at moren ble skutt av et luftgevær. Når bor de på et frivillig senter i Kleppe i Rogaland. Foto: Privat

Foreldreløse etter at kattemoren ble skutt med luftgevær

Publisert: 20.07.18 10:55 Oppdatert: 20.07.18 12:21

INNENRIKS 2018-07-20T08:55:37Z

En dyrevernsorganisasjon fra Rogaland raser etter at en katt ble skutt med luftgevær på det de beskriver som sadistisk vis. – Ren tortur, mener de frivillige hjelperne.

– Det er helt vilt hva folk kan finne på å gjøre mot katter, sier Kristina Moi i Lucas Organisasjonen i Kleppe.

Så langt i år er mer enn 300 hjemløse katter levert inn på senteret, som er drevet på dugnad. I sommer har de frivillige jobbet flere dager i strekk, uten søvn, for å redde de forlatte dyrene.

– Folk dumper kattene sine før sommerferien. De forlates i skogen, kastes i søppelet og blir skutt på. Vi er ganske sinte.

LES OGSÅ: Slik får kjæledyrene det best i sommervarmen

– Tortur

Den beskutte kattemoren ble funnet i svært dårlig tilstand i et nabolag i Kleppe tidligere denne uken. Hun ble fraktet videre til den frivillige dyrevernsorganisasjonen. Røntgenbildene viste luftgeværskudd i lungepartiet.

– Dette er ikke greit. Det er ren sadisme. Det er ikke gjort for å avlive eller hjelpe, kun for å torturere. Og dette skjedde midt i et boligfelt! Vi er lei av at folk behandler katter på denne måten, sier Moi.

– Katten kunne nesten ikke puste da hun kom til oss, og var helt apatisk, forteller Moi.

Den ubarmhjertige handlingen førte ikke bare til at katten mistet livet: De tre små kattungene Juno, Jade og Jinx er også foreldreløse.

Ulovlig og straffbart

Trine Tristana Nordby Lunde, medlemsansvarlig i Dyrebeskyttelsen, sier til VG at de til stadighet hører om brutale dyredrap.

– Dessverre er det mange slike saker. Vi hører ofte om at det er dyr som blir skutt eller skadet, fordi de er til sjenanse for naboer. Naboene tar da loven i egne hender, i stedet for å melde fra til de riktige instansene eller til eier, som ikke får mulighet til å redde dyret, sier Nordby Lunde.

Hun understreker at dyredrap er både ulovlig og straffbart, og bør anmeldes til politiet.

– Disse uskyldige dyrene er tillitsfulle og kommer sin mishandler i møte på jakt etter kos. Det er helt forferdelig for eier å finne kjæledyret sitt drept på brutal måte, sier Nordby Lunde.