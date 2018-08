KRASJET: Vannscooteren til Skofterud ble liggende i en liten bukt mellom to holmer på øya St. Helena i Hovekilen på Tromøya i Arendal. Skofterud ble funnet på land. Foto: Frode Hansen

Vibeke Skofterud døde trolig momentant

Publisert: 02.08.18 14:26

Den foreløpige obduksjonsrapporten av Vibeke Skofterud etter dødsulykken i Arendal søndag er nå klar.

– Rapporten konkluderer med at det er påvist fysiske skader i hodet ved tinningen og i overkroppen. Dødsfallet skyldes denne skaden. Det er også konkludert med at døden trolig inntraff umiddelbart, som følge av disse skadene, sier politiinspektør Unni Guldberg i Agder politidistrikt til VG.

Obduksjonen er utført av Oslo universitetssykehus og den endelige rapporten vil først være klar etter noe mer tid.

Det var Fædrelandsvennen som først omtalte rapporten.

Politiet i Agder har tidligere uttalt at den kjente skiløperen omkom etter at vannscooteren hun kjørte fra Arendal sentrum natt til søndag traff et skjær.

– Det er svært vanskelig å manøvrere på sjøen i mørket. Det kan være forskjellig fra gang til gang, selv om man kjører den samme ruta, har etterforskningsleder Torbjørn Trommestad i Agder politidistrikt uttalt.

Politiet mener at mørket og dårlig sikt kan ha bidratt til at hun manøvrerte feil og krasjet.

Skofterud ble funnet omkommet på en holme i Hovekilen ved Tromøya i Arendal søndag formiddag, ti timer etter at 38-åringen ble meldt savnet.

Det var kjæresten til Vibeke Skofterud som meldte henne savnet ved 01-tiden natt til søndag. Kjæresten Marit Stenshorne meldte ifra etter at 38-åringen ikke kom hjem igjen til hytta. Da Stenshorne meldte Skofterud savnet, var det dårlig vær og kraftige regnskyll i området.