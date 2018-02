LEDET RABALDERMØTE: Fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) i Finnmark på hjemmebane i Vadsø, som er Finnmarks hovedsete for både fylkeskommune og fylkesmann - inntil videre. Foto: Terje Mortensen, VG

Fylkesmøte endte i kaos - ber regjeringen om hjelp

VADSØ (VG) Det er ingen enighet om annet enn at krangelen fortsetter. Troms og Finnmark strides heftig om hvor hovedsetet for det nye nord-fylket skal ligge. Torsdag møtes partene hos kommunalministeren.

* Fylkesadministrasjonen og Fylkesmannen i Finnmark ligger i Vadsø - en liten by på Varangerhalvøya. I Vadsø kommune bor det rundt 6000 innbyggere.

* Fylkesadministrasjonen og Fylkesmannen i Troms ligger i Tromsø - en stor by på Tromsøya. Rundt 75000 innbyggere bor i Tromsø kommune.

Nylig toppet krangelen seg med at Troms-delegasjonen marsjerte ut av et fellesmøte i protest mot det de oppfattet som stabeisene fra Finnmark fylkeskommune.

Nå har også fylkesmennene i de to fylkene gitt opp å komme til enighet. De ber ifølge NRK Finnmark om hjelp fra Kommunaldepartementet om å komme videre med å tegne organisasjonskart for den nye Fylkesmannen.

Men la oss spole tilbake til bruddet i forhandlingene mellom fylkeskommunene i slutten av januar:

– Det var helt spontant, sier fylkesrådleder Willy Ørnebakk (Ap) i Troms.

– Vi så ingen grunn til å fortsette. Dette har vært helt fastlåst i tre måneder. Vi kommer ikke videre, beskriver han.

Møteleder og fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) fra Finnmark, forsøkte så godt hun kunne å beholde roen da Ørnebakk og Troms-delegasjonen avbrøt møtet.

– Det går seg nok til etterhvert dette her, bare vi blir enige om hvor skapet skal stå, sier Vassvik forsøksvis optimistisk til VG.

Hun står på en høyde over Vadsø sentrum og skuer utover byen og Varangerfjorden. Det er ikke så kaldt, men det blåser tidvis smådjevler, slik noen liker å beskrive den sterke vinden i det nakne landskapet i Øst-Finnmark.

– Og «skapet» skal stå her i Vadsø?

– Ja, det skal stå både her i Vadsø og i Tromsø, sier Vassvik og flirer over sølje og sjal på den gilde samekofta. Hun serverer reinsdyrskav og kokte poteter på fylkeskommunens kantine. Selvsagt er hun iført samekofte på samenes nasjonaldag.

Det står om arbeidsplasser, nærhet til ny fylkeskommune, ny fylkesmann og en ny fellesnemnd. I nemnda frykter finnmarkspolitikerne at Troms får flertall, og dermed makt til å bestemme hvor fylkesadministrasjon og ulike avdelinger skal ligge i fremtiden.

Bakteppet er at regjeringen og stortingsflertallet med tvang slo sammen Troms og Finnmark til tross for at spesielt Finnmark satte seg mot.

– Vi er jo redd for å bli slukt og bli et offer for Troms-suget, sier Vassvik til VG.

Etter bruddet sist uke er hun klar for å møte Monica Mæland torsdag sammen med Ap-kamerat Ørnebakk fra Troms. Slik det er nå, er alt i spill. Egentlig skal sammenslåingen og fordelingen av fylkesforvaltning og fylkesmann være på plass til 2020. Det er knappe to år til.

– Ja, vi har liten tid, samstemmer for en gangs skyld Vassvik og Ørnebakk.

På Widerøe-flyet fra Vadsø til Tromsø møter vi sykepleier Marion Harila Kjelling (35) fra Vestre Jakobselv i Finnmark. Hun er sykepleier i Vadsø, og er på vei til sykehuset i Tromsø med sønnen Jacob (2), som har en hjertelidelse.

– Jeg er redd for at arbeidsplasser forsvinner fra Vadsø hvis Tromsø drar til seg den nye fylkesadministrasjonen. Hva vil egentlig regjeringen? Vil de sentralisere enda mer, eller ta vare på oss som bor i distriktene, spør Marion.

PS! Troms og Finnmark er heller ikke enig om det nye fylket skal hete Troms og Finnmark eller Finnmark og Troms.