FORNØYD: Advokat Alexander Greaker sier at hans klient er fornøyd med at påtalemyndigheten har henlagt tiltalen og videre gitt 44-åringen påtaleunnlatelse for å ha forklart seg falskt for politiet som vitne i den store menneskehandelsaken.

Forklarte seg falskt om menneskehandler – slipper fengselsstraff

Publisert: 05.06.18 18:45

Mannen forklarte at han ble instruert av menneskehandleren til å forklare seg falskt til offentlige myndigheter. Nå har påtalemyndigheten bestemt seg for å legge bort tiltalen.

I desember i fjor ble en 44 år gammel mann dømt til 30 dagers ubetinget fengsel for å ha forklart seg falskt for politiet i en av Norges største menneskehandelsaker.

I juni i fjor ble to menn, en 67-åring og en 38-åring, dømt til ubetinget fengsel for å ha utnyttet tre indiske sesongarbeidere til tvangsarbeid på to gartnerier i Buskerud.

Menneskehandelen og utnyttelsen hadde gitt dem vesentlig økonomisk utbytte, mente retten.

Som vitne i straffesaken mot 67-åringen, forklarte 44-åringen at han tjente 28 000 kroner i måneden og at han jobbet normal arbeidstid på gartneriet. I realiteten jobbet 44-åringen 12–14 timer syv dager i uken i sesongen. Han tjente 4000 kroner i måneden, og rundt 15 kroner timen.

44-åringen sa i retten at han forklarte seg falsk fordi han ble instruert om det fra 67-åringen og fordi han var redd for at han og andre sesongarbeidere ville miste jobben.

Tingretten dømte feil

Kongsberg og Nedre Eiker tingrett begrunnet hvorfor det var viktig å straffe 44-åringen slik:

«Etter rettens syn kan ikke det forhold at tiltalte har blitt utnyttet i en sak om menneskehandel gi grunnlag for straffritak for falsk forklaring til politiet. Det er svært alvorlig å forklare seg bevisst usant for påtalemyndigheten, da dette vil kunne få store konsekvenser i den enkelte sak, både til fordel og skade for en siktet og senere tiltalt i en straffesak.»

Dommen ble anket.

Mannen var tiltalt for å ha forklart seg falskt for retten to ganger, men tingretten dømte ham for å ha forklart seg falskt for politiet. Lagmannsretten opphevet tingrettsdommen fordi tingretten ikke dømte mannen i henhold til tiltalen.

Henlegger saken

Nå har statsadvokaten, etter innstilling fra politiet, besluttet å henlegge forholdene i tiltalebeslutningen og videre gi mannen påtaleunnlatelse vedrørende den falske forklaringen for politiet.

Politiet foreslo påtaleunnlatelse, som innebærer å unnlate å reise tiltalte for et straffbart forhold, fordi forholdet 30. mai i år ble foreldet.

– Forslaget om påtaleunnlatelse er basert på en totalvurdering. Han har allerede vært gjennom en hovedforhandling, hvor dommen ble opphevet. Det er tyngende å gå gjennom en hovedforhandling og så få en dom som viser seg å være feil. Også sakens alder har betydning i vurderingen, sier politiadvokat i Sør-Øst politidistrikt, Hedda Obstfelder.

Mannens forsvarer, Alexander Greaker, anførte for retten at tingrettsdommen støter allmennhetens rettsfølelse og spurte den gang: «Ønsker vi å ha et samfunn hvor vi straffefølger mennesker som har blitt utsatt for grov menneskehandel?»

Nå er Greaker fornøyd med at påtalemyndigheten har lagt saken død.

– Min klient er selvsagt strålende fornøyd. Klienten er objektivt sett skyldig – men de falske forklaringene han avga ovenfor politiet og retten var et resultat av at han var et offer i en grov menneskehandelsak. Det sier seg selv at påtalemyndigheten aldri skulle ført denne saken for domstolene. Saken er ikke straffverdig og den er heller ikke rettsstridig, sier advokaten.