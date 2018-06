FØRSTE GANG: For første gang blir den endelige versjonen av de norske passene vist frem. Designet «Det norske landskap» fra Neue Design Studio vant den store konkurransen for ID-kort og nye pass i 2014. Foto: Politiet

Slik blir Norges nye pass – skal ha hele fem passbilder

34.000 norske pass ble mistet eller stjålet i 2017. For å hindre manipulering eller forfalskning skal ansiktet ditt trykkes hele fem steder når Norge snart får nye pass.

VG har den siste tiden skrevet om hvordan uidentifiserte kriminelle som er ulovlig i Norge ikke blir sendt ut, selv om de blir tatt av politiet gjentatte ganger . Og at både politiet og ID-eksperter mener det avsløres altfor lite ID-juks i Norge.

Nå er de nye norske passene ferdige. Kripos mener de vil gjøre det vanskeligere å jukse og manipulere pass fra Norge.

– Vi mener at vi kommer til å ligge på nivå med de beste passene i verden, sier dokumentgransker Trond Jacobsen i Kripos.



1 av 2 HYLLET FOR DESIGN: Da det nye designet ble lansert for flere år siden, ble det hyllet internasjonalt. Siden har designet endret seg litt – og slik ser nå den endelige versjonen av Norges nye pass ut. De blå sidene er to vanlige visumsider.

Når du kan få de nye passene

Regjeringen har signalisert at de nye passene kan komme i løpet av 2019 eller 2020 – men det er ikke satt en dato. Designet har blitt nytt – også siden den store designkonkurransen for de nye passene .

Samtidig har dokumentgranskerne jobbet med å lage et pass som er så vanskelig å forfalske som mulig. Som selv verdens mest erfarne forfalskere ikke skal klare å kopiere.

– I de nåværende passene er det tre bilder av passinnehaver, men i de kommende passene er det fem gjengivelser av personbilder. Kombinert med ulike sikringer, sier Jacobsen.

– Hovedbildet er delvis dekket av et hologram. Under teksten er det et bilde perforert i selve materialet, så du må holde passet opp mot lyset for å se bildet godt. I det firkantede feltet til høyre er det et bilde variabelt med fødselsdato, sier Jacobsen.

– Videre er det et bilde på baksiden av personaliasiden, og et i farger på side tre. Det siste kan du se gjennom vinduet i personaliasiden, påpeker dokumentgranskeren.

Totalt altså fem bilder av ansiktet ditt.

– Antall repetisjoner av bildet gjør det vanskeligere å forfalske. Når man har et perforert bilde, er det mye vanskeligere å skifte både hovedbildet og det perforerte bildet. Det er for å gjøre det vanskeligere å manipulere dokumentet.

34.000 norske pass på avveie – bare i fjor

Politidirektoratet opplyser at hele nordmenn mistet eller fikk stjålet hele 34.000 pass i 2017. Det mot en cirka like stort antall året før. Altså er det en betydelig mengde norske pass på avveie der ute.

Jacobsen i Kripos sier faren ved at det mistes så mange pass, er at bildene kan byttes og passet manipuleres. Eller at den som finner det er noen som ligner på deg som vil bruke ditt pass.

Det er en av grunnene til at bildene på de nye passene er større enn i de gamle.

– Dette passet er vanskeligere å forfalske, det er vårt hovedanliggende. Vi gjør ganske omfattende tester av alle norske ID-dokumenter. Vi utsetter det for alt som er tilgjengelig av kjemikalier og andre inngrep.

Har prøvd å forfalske de nye passene

Dokumentgranskerne på Kripos har tidligere prøvd å forfalske norske pass, for å se hvor godt de holder. Det skal også gjøres med det mye passet.

– Vi har ikke gjort mange forsøk i det virkelig liv og prøvd det på grensekontrollene, men vi har sett hvor nære vi kan komme de ekte passene.

Norge skal også få nye nasjonale ID-kort.

Det er imidlertid krise for prosjektet med de nye ID-kortene. Prosjektet skulle være ferdig i 2016, men har blitt utsatt fire ganger. Da Sylvi Listhaug (Frp) var justisminister, innrømmet hun dårlig styring .