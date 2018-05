FAMILIEVENN: Leif Nordmo møtte Johannes Flø første gang rundt juletider 2006. – Da ville min kone at jeg skulle bli med opp og møte noen gode venner. Så vi dro opp dit, til et veldig flott hus, oppe på Slemdal, forteller Nordmo. Foto: Tore Kristiansen

Varslet politiet om Fløs telefonsamtaler: – Ba om at «gamlemor» skulle kjøres til banken

Leif Nordmo (44) sier han overhørte tre samtaler Johannes Flø (41) hadde med en ukjent mann før julen 2012. «Gamlemor» måtte i banken, var budskapet i samtalene, forteller Nordmo.

De neste tre månedene ble det gjort tre uttak på 13,5 millioner fra kontoen til den rike enken Grace Hesselberg-Meyer (94).

Pengene ble først overført til en nabo av enken , Vidar Neverdal (59). Fra hans konto ble det deretter overført flere millioner til en konto eid av faren til Johannes Flø, slår Oslo tingrett fast i en dom.

Nordmo forteller at Johannes Flø skyldte ham cirka 200.000 kroner da han overhørte samtalene. En måned senere fikk han overført 100.000 kroner fra faren til Johannes Flø, viser en kopi av overføringen.

Johannes Flø sier at han aldri har lånt noen penger av Nordmo. Han beskriver Nordmo som en familievenn og at han ikke har hatt noe spesielt forhold til Nordmo utover dette.

– Sa han var blakk

Leif Nordmo forteller han møtte Johannes Flø første gang rundt juletider 2006.

– Da ville min kone at jeg skulle bli med opp og møte noen gode venner. Så vi dro opp dit, til et veldig flott hus, oppe på Slemdal, forteller Nordmo.

Han forteller at han kom inn i et hjem der det var penger.

– Altså det var dyre ting. I årene som kom og gikk der så oppfattet jeg at det bestandig var penger, og jeg oppfattet at det var et høyt forbruk.

Men sommeren 2012 skjedde det en endring, ifølge Nordmo.

– Han begynte å låne penger. Før jul kom han til meg og sa at han var blakk. Han sa at de ikke hadde penger til mat. Jeg lånte ham det jeg hadde på kontoen min; 2000 kroner, sier Nordmo.

– Dro til Lånekontoret

To dager senere, 21. desember 2012, oppsøkte Flø arbeidsplassen hans, forteller Nordmo.

– Han ba meg bli med til lånekontoret i sentrum. Han ville at jeg skulle pantsette noen gullmynter for ham. Han ville ikke gjøre det selv, fordi han hadde en skattesak, sier 44-åringen.

Nordmo har på VGs oppfordring fått hentet ut en kopi av panteattesten. Den viser at Nordmo pantsatte syv mynter den aktuelle dagen og fikk utbetalt 16.000 kroner.

Etter pansettingen satte de to seg på kafeen på Alna-senteret. Dette kunne ikke fortsette, mente Nordmo:

– Flø presset veldig på

– Flø skyldte meg over 100.000 kroner. Jeg sa til ham at han måtte finne en løsning. Da fortalte Flø at han hadde en som skyldte ham penger, et anselig beløp. Bare han fikk ut de pengene skulle Flø gjøre opp, forteller Nordmo.

– Johannes ringte opp denne personen mens vi satt der. Han ga tydelig uttrykk for at personen måtte få gjort opp. Flø var veldig tydelig på at han måtte snakke med gamlemor. Løsningen på problemet ditt er over deg, sa Johannes ordrett, ifølge Nordmo, og legger til:

– Flø presset veldig på at han måtte gå opp og snakke med gamlemor. Flø sa videre at han måtte kjøre gamlemor i banken og få ut pengene som han skyldte. For nå var det mange som ventet og det var nå eller aldri. Nå hastet det.

– Jeg var ukomfortabel

Nordmo opplevde samtalen som ubehagelig.

– Jeg opplevde at mannen i den andre enden ble kjeftet på eller satt under press. Jeg satt der og tenkte at dette virket rart. Jeg var ukomfortabel med hele situasjonen, forteller Nordmo.

Etter at Flø var ferdig med samtalen lurte Nordmo på hvem dette var.

– Flø fortalte meg at dette var en som var litt lettere treg. Flø sa at mannen var satt under administrasjon av moren sin. Men de hadde penger nok. Det var så mye penger der, sa Flø.

Nordmo forteller at han overhørte til sammen tre samtaler mellom Flø og den ukjente personen.

Flø avviser at han har møtt Nordmo på Alna-senteret.

– En ny samtale

To dager senere, på lille julaften, overhørte Nordmo en ny samtale Flø hadde med den ukjente mannen:

– Jeg oppfattet at det var den samme personen som Flø snakket med. Og igjen så var det dette med at løsningen var over ham. Nå må du gå opp og få løst dette og så må du kjøre gamlemor i banken.

Den 15. januar 2013 løsnet det. I løpet av to dager overførte den rike enken 5,5 millioner kroner til sin nabo Vidar Neverdal.

Neverdal overførte til sammen 3,45 millioner kroner videre til Johannes Flø og hans far.

Den 21. januar 2013 ble det overført 100.000 kroner fra Fløs far til Leif Nordmo. Det viser en utskrift av bankoverføringen, Nordmo har gitt VG.

Nordmo har gitt VG kopi av ytterligere fire bankoverføringer.

Flø opplyser til VG at han overførte noen ganger til

Nordmo på vegne av sin tidligere samboer, men at det ikke relaterer seg til ham.

13,5 millioner kroner på tre uttak

Halvannen måned senere, 27. mars, ble det overført åtte millioner kroner fra kontoen til Grace Hesselberg-Meyer.

I mellomtiden utvandret Johannes Flø til USA, viser Folkeregisteret.

Grace Hesselberg- Meyer forklarte seg senere om millionene som hun overførte til naboen Vidar Neverdal.

– Alt det Neverdal fikk av penger fra meg var lån til ham som han skulle bruke til å investere gjennom Johannes Flø. Overføringene skjedde dels ved bankgiro og dels ved at Neverdal kjørte meg til banken mens han ventet utenfor, forklarte Grace i sin rettslige forklaring.

– Gjenkjente saken

17 måneder etter at Leif Nordmo overhørte de mystiske samtalene, satt han på jobben og leste en nyhetssak på VGs nettside. En enke var blitt lurt for bortimot 20 millioner kroner.

Mens Nordmo leste saken gjenkjente han aktørene selv om de ikke var nevnt med navn. En nabo var også blitt pågrepet i saken og siktet for å ha svindlet enken.

Vidar Neverdal var blitt pågrepet en drøy uke tidligere, 16. mai 2014, og satt i varetektsfengsel.

Nordmo sier han skjønte raskt at enken VG skrev om måtte være denne gamlemor som skulle bli kjørt i banken av denne personen som Flø hadde snakket med i telefonen.

– Johannes bekreftet

Etter å ha lest saken ringte Nordmo umiddelbart til Johannes Flø.

– Jeg spurte Johannes om naboen var den samme mannen som jeg hadde hørt ham snakke med. Det bekreftet Johannes, sier Nordmo

Nordmo ble stresset. Flø skyldte ham 200.000 kroner på det meste, men han hadde nylig nedbetalt gjelden til litt under 100.00 kroner. Nordmo ville vite om han hadde fått penger som stammet fra enken. Pengene hadde han fått overført fra kontoen til faren til Johannes Flø, Sigbjørn Flø.

– Hva er det du har dratt meg inn i? spurte Nordmo.

– Johannes sa dette var bare tull og det stemte ikke. Johannes sa at det ikke hadde noe med med ham å gjøre, forteller Nordmo.

– Hørte aldri fra politiet

Nordmo var ikke beroliget av svaret og på vei hjem fra jobb stanset han bilen og ringte til Oslo-politiet:

– Jeg fortalte at jeg kjente til saken som VG skrev om. Jeg oppga navnene til Johannes og faren. Jeg sa også at noen av pengene mest sannsynlig hadde havnet hos meg. Jeg oppga navn og telefonnummer og ba politiet om å kontakte meg.

Han hørte aldri noe fra politiet.

Nordmo forteller at Flø fortsatt skylder ham 93.000 kroner.

– De pengene regner jeg som tapt, sier Nordmo.