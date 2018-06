ENIGE NESTEN ALLTID: KrF og Knut Arild Hareide stemmer med Erna Solberg (H) langt oftere enn han stemmer med Jonas Gahr Støre (Ap). Bildet er tatt den gangen de var kraftigst på kollisjonskurs, under behandlingen av mistillitsforslaget mot Sylvi Listhaug (Frp) i mars. Foto: Tore Kristiansen

KrF i opposisjon: Stemmer sammen med regjeringen i tre av fire saker

Publisert: 02.06.18 05:34

INNENRIKS 2018-06-02T03:34:23Z

KrF fortsetter å stemme sammen med Høyre, Frp og Venstre i de fleste sakene i Stortinget, selv om partiet formelt har erklært at de er i opposisjon.

– Jeg er ikke overrasket. Men mitt inntrykk er at jeg vinner flere saker i Stortinget enn det regjeringspartiene gjør, sier KrF-leder Knut Arild Hareide til VG.

I fjor høst gikk KrF i opposisjon, mens det andre sentrumspartiet Venstre bestemte seg for å gå inn i regjeringen til Erna Solberg (H). Men KrF har likevel fortsatt å støtte regjeringspartiene:

I tre av fire «skarpe» voteringer, der blokkene stemmer ulikt, har KrF valgt regjeringspartienes side og vært med å stemme ned forslag fra Ap og den øvrige opposisjonen.

2000 forslag analysert

VG har, i samarbeid med nettstedet Holder de ord , analysert resultatet av 2000 forslag i Stortingets voteringssystem siden oktober 2017.

Totalt stemte KrF sammen med Høyre og Frp i henholdsvis 81 og 80 prosent av voteringene.

KrF stemte likt med Arbeiderpartiet i 48 prosent av sakene, og med Senterpartiet i 52 prosent av sakene.

I hver fjerde votering i 2017–2018 har blokkene stått på hver sin side.

I voteringer hvor regjeringspartiene og opposisjonen skilte lag og KrF ble nødt til å velge side, valgte KrF å gå med borgerlig side i 430 av 576 voteringer hittil i denne sesjonen.

I 75 prosent av voteringene stemte altså KrF med Høyre og Frp, mens de var enige med Ap og de rødgrønne i bare 25 prosent av voteringene.

Flere enn i fjor

Enda mer overraskende er det nok at KrF faktisk stemmer oftere sammen med Høyre og Frp nå enn i stortingsåret 2016–17, da KrF og Venstre hadde en formell samarbeidsavtale med Høyre og Frp om å være en del av det parlamentariske grunnlaget til Erna Solbergs regjering.

Det året stemte de med Ap og de rødgrønne i 32 prosent av avstemningene.

– I forrige periode var det en annen situasjon i Stortinget, forklarer Knut Arild Hareide.

– Nå er det som oftest slik at flertallet ligger der KrF stemmer. I forrige periode fikk vi som regel ikke flertall når vi stemte med de rødgrønne. I disse sakene sørget Venstre som oftest for at regjeringen fikk flertall for sitt syn, sier KrF-lederen til VG.

– Når vi stemmer med de rødgrønne nå, så får vi flertall. Innleie-saken som behandles nå er et godt eksempel. At vi ofte stemmer med regjeringen i sak er ikke overraskende. Det gjorde vi også da vi hadde en ren Ap-regjering, sier KrF-lederen.

– Men slik dere stemmer i Stortinget, plasserer dere trygt på borgerlig side?

– Vi opptrer ansvarlig og forutsigbart, og i tråd med KrFs program. Så skal vi være ærlig å si at det å stå på vippen i Stortinget er en fantastisk posisjon, men den er også krevende. Det innrømmer jeg, Vi har mange saker som vi reelt sett avgjør slik Stortinget er sammensatt nå. Der KrF lander, der lander politikken. Høyre-venstre skalaen er viktig, men det gjelder ikke alle saker.

Store saker tar ekstra tid

– Dere har fått kritikk for at dere bruker lang tid på å bestemme hvilken side dere skal velge?

– Det er en kritikk jeg avviser. Det er bedre å bruke en dag mer enn en dag mindre for å få riktige og gode avgjørelser. Vi er en liten stortingsgruppe som ofte må trekke på utredningsapparatet til regjeringen eller Stortinget. Jeg har ikke dårlig samvittighet for rat vi i store og viktige saker tar oss litt ekstra tid. Vi sitter med et stort ansvar.

Mer synlig enn Venstre

– Noen sier at dere blir usynlige?

– Noen sa at de skulle inn i regjering for å bli mer synlige. Men KrF har overhodet ikke blitt usynlig på den politiske arenaen denne våren. Vi har fått flertall for betydelige saker. Om du spør hvem som har vært mest synlig av KrF og et jevnstort parti som Venstre, vil nok mange si at KrF har vært minst like synlig som partiet Venstre.

– At dere som regel stemmer med KrF og Høyre, vil det påvirke strategiprosessen om fremtidige samarbeidspartnere for KrF?

– Jeg skal gi et råd til partiet når den tid kommer. Men det er regjeringen som legger fram saker for Stortinget, og vi opplever at de i mange saker legger seg nærmere oss, fordi de vet hva vi mener. Det beste eksemplet nylig er landbruksoppgjøret, hvor regjeringen leverte en milliard kroner, sier Hareide.

Erna: Vi strekker oss

Statsminister Erna Solberg (H) har også sett på VGs tall om KrFs stemmegivning i Stortinget.

– Det er riktig at vi faktisk strekker oss slik at det er lettere å bli enige med KrF og få til løsninger. KrF er et ansvarlig parti, sier statsministeren til VG.

– Opplever du KrF som et reelt opposisjonsparti når de så ofte stemmer med regjeringspartiene?

– Bak tallene ligger det prosesser og forhandlinger for å bli enige. Men de er et konstruktivt opposisjonsparti fordi de er villig til å snakke med oss, og de er villige til å finne løsninger, sier Solberg.

Jonas: Gir Ap større gjennomslag

Men Ap-leder Jonas Gahr Støre sier at KrF også gir Ap større gjennomslag:

– Det viktigste for Arbeiderpartiet er ikke antall saker, men gjennomslag for vår politikk. Det opplever vi at vi får i større grad nå, fordi KrF nå har en friere rolle. To gode eksempler er de kraftige innstramningene mot innleie i arbeidslivet og reduksjon i andel kommersielle barnevernsplasser, hvor vi denne uken sikret flertall sammen med KrF mot regjeringen, skriver Støre i en tekstmelding til VG.

– Når KrF nå sitter alene på vippen i Stortinget er det ikke unaturlig at Høyre, Frp og Venstre i større grad kommer dem i møte, enn da Høyre og Frp kunne sikre flertall med Venstre, uten KrF, legger Ap-lederen til.