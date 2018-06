Trolig fortsatt momsfritak på småhandel nett, tross flertall for å oppheve det

NTB

Publisert: 05.06.18 00:53

Opposisjonen på Stortinget har flertall for å oppheve fritaket for moms på netthandel under 350 kroner. Likevel vil KrFs forslag om fjerning trolig falle.

Regjeringspartiene står tilsynelatende alene om å ville beholde 350-kronersgrensen for moms på varer bestilt fra utlandet når finanskomiteen tirsdag sier sitt om et forslag som vil fjerne den. Men til tross for at SV, Senterpartiet og Arbeiderpartiet støtter innholdet i forslaget til Kristelig Folkeparti om å utrede å oppheve av fritaket, blir det neppe vedtatt, ifølge Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Ap har tatt inn moms fra første krone på netthandel fra utlandet i sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett, der partiet mener et slikt tiltak hører hjemme, ifølge finanspolitisk talsperson Rigmor Aasrud. To andre forslag om det samme, blant dem KrFs, kommer til votering i Stortinget mandag til uka. Revidert budsjett blir behandlet fire dager senere, fredag.

Setter hverandre i sjakk

Etter det NTB forstår, er det neppe aktuelt for Ap-representantene å stemme for noen av de to dokument 8-forslagene mandag. KrF er enig med regjeringspartiene om revidert nasjonalbudsjett, og der er momsfritaket fortsatt med. Aps alternative forslag til revidert nasjonalbudsjett blir dermed mest for et innlegg i debatten å regne.

Aasrud vil ikke si hvordan Ap kommer til å stemme, men fastholder at partiet er motstandere av momsfritaket. Komiteen avgir sin innstilling tirsdag.

– Det ligger flere forslag til behandling i komiteen. Vi kommer til å stemme for det vi mener bidrar med løsninger. Men når vi legger hovedvekten på revidert nasjonalbudsjett er det fordi det er der vi bruker pengene, sier Aasrud til ANB.

KrF liker finsk ordning

KrF går i sitt forslag inn for en ordning som ligner den finske modellen. Der er det forbrukeren selv som melder fra om bestillinger på nett og betaler moms og toll gjennom en digital tjeneste via posten. Partiet ber regjeringen komme til Stortinget med utredningen i forbindelse med statsbudsjettet for neste år.

Ap og Sp mener momsfritaket for bestillinger under 350 kroner gir norsk handelsnæring en stor konkurranseulempe. Moms fra første krone vil dessuten gi økte inntekter for staten på 1,4 milliarder kroner, ifølge deres beregninger. Også SV har tatt standpunkt imot fritaket, etter som netthandel fra utlandet har økt i omfang.

Aasrud understreker overfor NTB at Arbeiderpartiet også i sitt alternative statsbudsjett for inneværende år gikk inn for å fjerne fritaket.