Politiker i Hordaland tiltalt for overgrep mot barn

NTB

Publisert: 31.05.18 17:02

INNENRIKS 2018-05-31T15:02:28Z

En mannlig politiker i Hordaland er tiltalt for seksuelle overgrep mot tre barn. Mannen, som er i 40-årene, ble pågrepet i april i fjor.

Overgrepene skal ha skjedd mellom 1997 og 2016, ifølge Bergens Tidende . I tiltalen kommer det frem at mannen blant annet skal ha forgrepet seg på et barn som på daværende tidspunkt var rundt fem år gammelt.

Mannen er også tiltalt etter straffelovens paragraf 311, for å søke opp overgrepsmateriale på internett. Aktor i saken, statsadvokat Rudolf Christoffersen, opplyser at påtalemyndigheten vurderer å legge ned påstand om forvaring.

Mannens forsvarer, Eirik Nåmdal, har ikke snakket med klienten sin etter at det ble tatt ut tiltale mot ham.

– Han erkjenner ikke straffskyld, bortsett fra oppbevaring av noen bilder, sier Nåmdal til BT.

I tiltalen går det fram at mannen var i besittelse av 79 bilder og 207 videoer som viser seksuelle overgrep mot barn.

Mannen har vært varetektsfengslet siden han ble pågrepet i april 2017, og denne uken ble han varetektsfengslet i fire nye uker.

Saken mot mannen er omfattende, ifølge politiet, som i mars sa at de mistenker at mannen har begått overgrep mot inntil 17 gutter. Mannen var da siktet for overgrep mot to barn, men i tiltalen er saken nå utvidet til tre fornærmede.

Den tiltalte mannen skal i mange år ha vært aktiv i flere frivillige organisasjoner. I 2002 ble han ifølge politiet domfelt for utuktig omgang med barn under 16 år.