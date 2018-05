VARMT: Ålesund stakk i år av med seieren. Dette er et bilde av byen fra 2011. Foto: Kallestad, Gorm / Scanpix

Årets første høysommerdag: Her var det varmest i landet

NTB

Publisert: 08.05.18 18:23

Ålesund gikk av seieren i kampen om landets første høysommerdag, etter at Brusedalsvatn målestasjon målte 26,7 grader tirsdag ettermiddag.

Mandag meldte meteorologene på Twitter at det på tirsdag ville ligge an til å bli over 25 grader enkelte deler av landet. Det fikk de helt rett i.

Ved 14-tiden ble det nemlig registrert 26,7 grader ved Brusedalsvatn målestasjon i Ålesund kommune.

Hele Sør-Norge var preget av sommerstemning på årets så langt varmeste dag, mens det i nord var litt kaldere. Men ifølge meteorologene på Twitter vil det bikke over 20 grader også i nord i løpet av de neste dagene.

Med godværet skjer også andre ting. Denne uken er det varslet ekstrem spredning av bjørkepollen på Østlandet. Også nedover Sørlandet og kysten opp mot Sogn og Fjordane ventes det kraftig spredning.

Det er ikke bare mange av oss mennesker som er glade for at det går mot varmere dager - sjekk hvordan kuene på Bygdøy reagerte da de slapp ut på sommerbeite i helgen:

