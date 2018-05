OPPOSISJONEN GÅR SAMMEN: De rødgrønne partiene på Stortinget går sammen om å kreve at kontrakten med den nye ambulansefly-operatøren Babcock brytes, og at Lufttransport, som eier flyet på bildet, får fortsette på ubestemt tid. Foto: Bertinussen, Rune Stoltz / NTB scanpix

Ap, Sp, SV og Rødt: Krever at luftambulanse-kontrakten brytes

Publisert: 08.05.18 15:17 Oppdatert: 08.05.18 15:29

Arbeiderpartiet krever at regjeringen bryter kontrakten med den nye luftambulanse-operatøren og lar Lufttransport fortsette ambulanseflyvningene på ubestemt tid.

– VI står midt i en nasjonal beredskapskrise som regjeringen har ansvaret for. Det er nå opp til helseminister Bent Høie (H) å rydde opp, sier Ingvild Kjerkol, Aps helsepolitiske talskvinne, til VG.

– Det er for mye usikkerhet nå. Derfor må prosessen nulles ut og man må starte helt på nytt. Det betyr at dagens operatør må få beskjed om å fortsette inntil man har en ny prosess klar, legger hun til.

Fire partier bak

I klartekst betyr det at Ap, Sp, SV og Rødt går sammen om å kreve at den nye operatøren Babcock likevel ikke vil få starte ambulanseflytninger i Norge fra sommeren 2019.

Dermed er det opp til KrF å avgjøre om regjeringen får et reelt pålegg fra Stortinget om å kaste ut Babcock fra kontrakten de ble tildelt i juni 2017.

VG har forgjeves forsøkt å få en kommentar fra KrF tirsdag ettermiddag.

Hasteforslag

Rødt varslet i VG tirsdag morgen at de ville fremme et hasteforslag i Stortinget torsdag morgen, om å bryte kontrakten.

– Overordnet er vi enige med Rødt. men forslaget trenger noe bearbeiding, sier Nicholas Wilkonson (SV) til VG.

Kjøre hardt

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier til VG at Sp vil fremme et lignende forslag i Stortinget kommende mandag, i forbindelse med behandlingen av et representantforslag om totalberedskap.

– Vi kommer til å kjøre hardt på å sikre beredskap med luftambulanse i Nord-Norge. Der vil vi foreslå å terminere kontrakten med den nye operatøren, sier Vedum.