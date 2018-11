– Samarbeid er ikke å stikke kniver i hverandre, sier Siv Jensen om KrFs taxfree-finte

Frp-leder Siv Jensen sier utgangspunktet for regjeringsforhandlinger er veldig dårlig etter at KrF påførte Frp et sviende nederlag midt i budsjettinnspurten.

Jensen deler frustrasjonen i eget parti etter at KrF nullet ut Frps taxfree-seier fra 2014 samme dag som det borgerlige budsjettforliket kom på plass.

– Jeg er både forbauset og skuffet over KrF, til tross for at jeg mener budsjettavtalen ble bra. Men det er ikke greit å drive denne type forhandlinger og ri to hester samtidig. Det gir ingen god inngang til regjeringsforhandlinger, der det er avgjørende at man har gjensidig tillit til hverandre, sier Jensen til NTB.

Toppet seg

Få timer før KrF signerte budsjettavtalen med regjeringspartiene Høyre, Frp og Venstre tirsdag kveld, sørget KrF for å avvikle muligheten til å kjøpe to flasker ekstra vin i taxfree for alle som ikke kjøper tobakk.

Det førte til at Frps påfølgende gruppemøte gikk en time på overtid. Stortingsgruppa sa til slutt ja til budsjettavtalen med tolv mot ni stemmer.

– Gruppemøtet er en reaksjon på taxfree-finten som kommer i kjølvannet av en lang periode med mange harde utfall og karakteristikker av oss, våre tillitsvalgte og våre velgere. Vi er blitt omtalt som kalde mennesker og mye annet. Det er tøffe påstander som treffer hardt. Det toppet seg i går, sier Jensen.

«Knivstikking»

Frp-lederen etterlater ingen tvil om at det blir ytterst krevende både med sonderinger og eventuelle forhandlinger.

– Samarbeid handler ikke om å stikke kniver inn i dem man skal samarbeide med, men om å finne en balanse. Det har vi klart så langt. Fordi man har respektert hverandre gjensidig. Men jeg må si at utgangspunktet nå er veldig dårlig, sier Jensen til NTB.

– Hvordan ser du for deg å komme videre?

– Vi må starte med at KrF tar inn over seg at de har tatt et valg om å forsøke med oss. Da kan de ikke fortsette å ri to hester samtidig. Først og fremst må vi bygge tillit. Vi må ha samtaler over tid. Dette er ikke gjort over natten. Taxfree-finten er helt klart en stor ripe i lakken, sier Frp-lederen.

Mange utfordringer

Hun understreker at politisk gjennomslag for Frp vil være langt viktigere enn å sikre en borgerlig flertallsregjering.

– Alle våre tillitsvalgte og våre velgere kan være trygg på at våre forhandlere vil jobbe knallhardt for gjennomslag for Frps politikk, sier Jensen.

– Vil dere reversere taxfree-finten i regjeringsforhandlinger?

– Veldig mye vil ligge på bordet i de forhandlingene. Men før vi kommer tid, har vi en stor jobb å gjøre med å bygge opp tillit. Jeg opplever at Kjell Ingolf Ropstad er til å stole på. Men det ligger mange utfordringer her nå.