SINT: Stortingsrepresentant Sheida Sangtarash (SV) er opprinnelig fra Iran, der abort er forbudt. Hun reagerer kraftig på Erna Solbergs (H) åpning for å gjøre endringer i abortloven. Foto: Hallgeir Vagenes

– Min mor tok ulovlig abort i Iran. Jeg kan ikke tro jeg må forsvare dette i Norge i 2018

Sheida Sangtarash fra SV mener det er flaut at Norge har en kvinnelig statsminister som hun mener forhandler bort kvinners rettigheter i Norge. Hun trakk fram sin mors historie på Stortingets talerstol onsdag kveld.

– Jeg kan ikke tro at jeg står her og skal forsvare noe så grunnleggende og selvsagt som kvinner rett til å bestemme over egen kropp. Er dette virkelig altså Norge i 2018?

Slik åpnet Sangtarash (SV) sitt innlegg på talerstolen i Stortinget. Sangtarash, som er vara for Nicholas Wilkinson fra Akershus, brukte talerstolen til et svært personlig innlegg onsdag kveld;

Fengslet i Iran

– Jeg har en mor som har tatt ulovlig abort i Iran . Hennes lege hadde gitt henne en adresse, en bortgjemt adresse, et bortgjemt rom, i enden av en skitten gang, et rom med dårlig hygiene. Der hun måtte bruke et falskt navn, forteller Sangtarash.

Moren, Soudabeh Alishahi er forfatter og har vært fengslet i Iran for sine noveller om kvinners liv, blant annet om selvbestemt abort.

VG har vært i kontakt med Alishahi som har godkjent at hennes historie formidles.

– Kvinners rettigheter er det første som forhandles bort

– Jeg synes det er flaut, at vi har en kvinnelig statsminister som vil forhandle bort kinners selvfølgelige rettigheter, sa Sangtarash på talerstolen.

Overfor VG utdyper hun;

– Globalt ser vi en trend der kvinners rettigheter er det første som forhandles bort. Ser man til land i Midtøsten, i Polen og andre land, er ikke disse rettighetene en selvfølge.

– Men aborter skal jo ikke forbys i Norge, trekker du ikke dette litt langt?

– Det er et steg i gal retning, når det gjelder kvinners selvbestemmelse. Dessuten dobbeltkommuniserer regjeringen, de sier det ikke er en innskrenking, men vil heller ikke utvide kvinner rett til abort, hva er det da? spør Sangtarash.

– Hvorfor drar du den iranske mor inn i debatten?

– Det gjør jeg fordi vi må løfte blikket og se sammenhenger med verden rundt oss. Her sender vår kvinnelige statsminister, i et av verdens rikeste land, et signal til verden, et signal om at det ikke hjelper at kvinner kommer i posisjon. Det mener jeg fratar kvinner håp, sier hun.

Høie: – Kvinners rettigheter skal ikke svekkes

Flere stortingsrepresentanten tok ordet i debatten onsdag kveld, om statsminister Erna Solbergs åpning for å forhandle med KrF om endringer i abortloven.

Fra talerstolen gjentok helseminister Bent Høie, som flere representanter fra regjeringen har gjort de siste ukene, at den sittende regjeringen ikke har et arbeid på gang for å endre dagens abortlov.

Han viser til regjeringsforhandlinger med KrF, som ennå ikke er i gang.

– Vi har åpnet for å diskutere fosterreduksjon og en diskriminerende del av paragraf 2c. Dersom dette blir en del av regjeringens politikk vil Stortinget få god anledning til å diskutere dette.

– Kvinners rettigheter skal ikke svekkes, men kvinnens situasjon skal vektlegges, og abort vil innvilges dersom fosteret har en tilstand som er uforenelig med liv, svarer Høie fra talerstolen.

VG møter Høie etter debatten, og spør hva han mener om SV-politikerens personlige innlegg.

– Jeg har stor respekt for kampen for kvinners rett til selvbestemt abort internasjonalt. Men det er ikke dette som er tema i Norge.

– Mener du hun og opposisjonen drar det for langt?

– Det er mange i debatten som forsøker å skape et inntrykk av at det er kvinners rett til selvbestemt abort som er til diskusjon, det er det ikke, sier han.

Frp: - Ikke regjeringens politikk

Flere stortingsrepresentanter fra Frp tok også ordet i debatten onsdag og gjorde det tydelig at dette ikke er den blåblå-regjeringens politikk.

– Frps politikere har sagt at det ikke er aktuelt for Frp å gå med på en lovendring som innskrenker kvinners rettigheter, sier stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad (Frp).

Bjørnstad la til at han mener debatten rundt abortloven er kompleks og ømfintlig, og at han reagerer på det han omtaler som en politisk lek fra opposisjonen i debatten.

Stiller spørsmål ved Høyre som frihetsparti

Tusenvis av norske kvinner og menn har i flere norske byer demonstrert mot endringer i abortloven , siden uttalelsen fra statsministeren før KrF tok sitt retningsvalg.

Sangtarash avsluttet på talerstolen med å si at hun representerte demonstrantene i Norge, og kvinner over hele verden som kjemper for abortrettigheter.

– Jeg reagerer på at frihetspartiet Høyre, som pleier å stå for individets rettigheter, sammen med KrF, som hevder at de ønsker at familier skal få bestemme selv, blander seg inn i kvinners livmor og familier, sier hun.