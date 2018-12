BOMBETRUSSEL: I 2008 ble mannen pågrepet etter at han hadde truet med å detonere en bombelignende gjenstand rett utenfor Lørenskog lensmannskontor. I 2010 ble han dømt for forholdet. Foto: VG-tipser

Pågrepet for politibomben: Har tidligere truet lensmannskontor

Fredag pågrep politiet en mann i 40-årene som de mener står bak bomben som ble sendt til politistasjonen i Ski onsdag. Samme mann ble omtalt som en bombemann da han forskanset seg utenfor Lørenskog politistasjon i 2008.

Fredag ble mannen i 40-årene fra Østlandet pågrepet mistenkt for å ha sendt en bombe til politihuset i Ski .

VG kjenner til at både taktiske og tekniske bevis knytter den nå pågrepne mannen til bomben som ble sendt til politihuset i Ski onsdag. Ifølge VGs opplysninger mener politiet at mannen alene er kapabel til å lage en slik bombe som endte opp på Øst politidistrikts postmottak.

Mannen er siktet for drapsforsøk. Han nekter straffskyld, ifølge hans forsvarer John Christian Elden.

Han var også en åpenbar moduskandidat for politiet:

I 2008 forskanset han seg i en bil utenfor Lørenskog politistasjon. Han truet den gang med å sprenge en bombelignende gjenstand dersom han ikke fikk utlevert datautstyr som politiet hadde tatt i beslag i en pågående straffesak mot ham.

Mannen forklarte den gang at han følte seg dårlig behandlet av politiet, noe som førte til at han fremsatte bombetrusselen mot det lokale lensmannskontoret.

– Han har vært i konflikter med politiet tidligere, sier forsvarer John Christian Elden til VG.

Dømt i 2010

Under seansen utenfor Lørenskog politistasjon var mannen i kontakt med Spesialenheten for politisaker og en forhandler fra politiet.

Politiet oppfattet bombetrusselen som så alvorlig at de sperret av et område på 300 meter rundt bilen mannen satt i.

Det tok fire timer fra det ble slått bombealarm til mannen overga seg til politiet. Han forklarte senere at han var veldig lei seg for det han hadde gjort og at han angret.

I bilen, som sto rett utenfor Lørenskog politistasjon, fant politiet den bombelignende innretningen, som kunne ha medført betydelig skade hvis den hadde gått av.

Han har forklart at planen var å lage «the big bang».

Bomben mannen hadde i bilen i 2008 ble beskrevet som et sammensatt produkt av gassflasker, en bensinkanne, et brennende stearinlys og et pulver som man antok at var svært brennbart.

I etterkant av bombetrusselen i 2008 ble mannen tvangsinnlagt til psykiatrisk observasjon, før han ble friskmeldt og varetektsfengslet .

I 2010 ble han dømt til fengsel i ett år for både trusler mot politiet og for seksuell omgang med en mindreårig jente. 120 dager av straffen ble gjort betinget.

I den rettspsykiatriske vurderingen fant de sakkyndige mannen tilregnelig, men diagnostiserte ham med emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse.

Pågrepet på senter

Bomben som onsdag denne uken ble levert til politistasjonen i Ski har politiet beskrevet som en improvisert sprengladning, som var designet for å gå av når pakken ble åpnet. Den hadde potensial til å skade mennesker og kunne ha drept mennesker i nærheten dersom den hadde gått av, ifølge politiet.

Mannen måtte selv hjelpe til med desarmeringen av bomben, etter at politiet først brukte en robot med avbitertang.

Fredag ettermiddag ved 15.30-tiden ble mannen pågrepet på Skedsmo senter i Akershus.

– Han er godt kjent av politiet fra tidligere, blant annet for trusler mot politi og domstol. Navnet til vedkommende dukket tidlig opp i politiets etterforskning onsdag, og det ble satt inn store ressurser for å finne ham, sier politiadvokat John Skarpeid i en pressemelding.

Videre etterforskningsskritt vil inkludere avhør av den pågrepne, samt tekniske og taktiske undersøkelser.

– Politiet vil så snart det er praktisk mulig undersøke mannens leilighet. Politiet har ingen grunn til å tro at flere personer var involvert i hendelsen, sier Skarpeid.