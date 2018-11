DRAPSTILTALT: Svein Jemtland er tiltalt for å ha drept sin kone Janne natt til 29. desember i fjor Foto: Privat

Venn av ekteparet Jemtland: - Han var preget av tiden i Fremmedlegionen

HAMAR (VG) Svein Jemtland skal ha fått svært god kjennskap til våpen mens han tjenestegjorde for Fremmedlegionen. - Han har gjort ting i tjenesten som har preget ham, sier forfatter og venn av familien.

– Han sa: «Det var verst første gangen, men så blir det som et hvilket som helst yrke». Jeg forstod det som at det handlet om å ta livet av et annet menneske.

Dette skal Svein Jemtland ha sagt om sin tid og kjennskap til våpen i Fremmedlegionen ifølge en nær venn og nabo av ekteparet.

Bakgrunnen til den drapstiltalte ektemannen er gjenstand for utspørring i Hedmarken tingrett mandag.

Påtalemyndigheten mener at 47 år gamle Svein Jemtland skjøt sin kone i hodet med en semi-automatisk Makarov-pistol, mens han selv hevder skuddet ble avfyrt ved et uhell. Han nekter straffskyld for forsettlig drap.

Svein Jemtland skal ha tjenestegjort som soldat i den franske hæren Fremmedlegionen i en årrekke. Det var her han gjorde karriere etter at han ikke fikk innpass i det norske militæret på grunn av en voldsdom fra 1991.

Han ble, sammen med flere andre, da dømt for blind vold mot en flyktning fra Vietnam. Retten mente volden bar preg av mishandling, og Jemtland fikk fem måneder i fengsel for forholdet.

Jemtland ønsket i sin forklaring ikke å svare på spørsmål knyttet til hans tid i Fremmedlegionen, og ble til tider irritert da aktor forsøkte på dette.

Forfatter: Preget av tjenesten i legionen

Elisabeth Nord, en venninne av ekteparet, møtte dem for første gang i Frankrike i 2006. Hun kom i kontakt med dem i forbindelse med at hun arbeidet med en dokumentarfilm og bok om nordmenn i Fremmedlegionen. Hun møtte også den drapstiltalte 47-åringen i 2007 mens han var utstasjonert i Djibouti i Afrika.

I boken hennes er Svein Jemtland viet et kapittel i anonymisert form.

– Svein Jemtland har vært over 20 år i legionen, så han har veldig god kjennskap til våpen. Det er et grunnkrav, sier Nord i retten.

Hun forklarer at legionen hadde tjenestevåpenet FAMAS, et fransk automatgevær, som standardvåpen.

Hun forteller at Jemtland hadde stilling som korporalsjef, og at han ga uttrykk for at han var fornøyd med denne graden. Han hadde også flere kurs, ifølge forfatteren, deriblant kurs som skarpskytter.

– Kjenner du til hvorvidt han var preget av tjenesten, spurte statsadvokat Iris Storås.

– Det er klart han er preget. Jeg tror absolutt han har gjort ting i tjenesten som har preget ham. Han har vært åpen om at han har posttraumatisk stress-syndrom, sier hun.

Fikk kontakt igjen i Brumunddal

Forfatteren fikk kontakt med ekteparet Jemtland igjen da de flyttet tilbake til Ringsaker kommune, og beskriver at de hadde et godt vennskap.

– Det var ikke så mange som kjente til Sveins bakgrunn, så jeg opplevde det som fint, sier Nord.

Hun sier at hun også oppfattet at det fantes våpen i huset til ekteparet Jemtland, men hun er usikker på hvilken type.

– Det var nesten allmenn kjent at familien hadde våpen hjemme. Jeg hadde en tydelig forståelse av at de hadde et våpen, og at det handlet om sikkerhet, sier hun.