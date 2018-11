GOD BEMANNING: På bro på de norske fregattene vil det til enhver tid være et mannskap på fem, forklarer skipssjef Daniel Thomassen på KNM Thor Heyerdahl, her til venstre. I midten vaktsjef Thomas Reitan. Foto: Harald Vikøyr VG

Sjef på søsterfregatt: Avliver myte om «usynlig» skip

KNM THOR HEYERDAHL (VG) Ulykkesfregatten KNM Helge Ingstad var ikke usynlig for vanlige radarer, med eller uten den automatiske ID-senderen slått på. Skipets såkalte «stealth-egenskap» er overdrevet, sier sjefen på søsterskipet KNM Thor Heyerdahl.

– Det normale er at skipet også fører fulle lanterner. De slås på ved mørkets frembrudd og slås av ved soloppgang, sier Daniel Thomassen (42), sjef på fregatten KNM Thor Heyerdahl – som er nær identisk lik den havarerte KNM Helge Ingstad.

Myntet på missilangrep

Han mener det er uheldig at det er fokusert på skipets noe spesielle overflate – og fremholdt at disse gir skipet egenskapen å være usynlig for fremmed radar eller gi et svakere radarekko – som om det var et mindre skip.

– Skipet kan gi noe mindre radarekko, men det vil være fullt synlig for radar både på skip og på sjøtrafikksentralen på Fedje. I den grad disse skipet har noen stealth-egenskap, vil det være overfor noen radarstyrte missiler, som har et mindre sofistikert radarsystem, slår han fast.













1 av 5 TKIKKEN: På hver side av broen står en verneplikt til enhver tid og holder utkikk når skipet er i sjøen. Her studerer Maud Brandzæg farvannet i kikkert. Harald Vikøyr, VG

Slår av radar-ID

Thomassen innrømmer imidlertid at marinefartøyer har adgang til å slå av det automatiske ID-systemet – tilsvarende transponder på fly. Når denne slås på, vil en radar straks identifisere skipet, med navn, størrelse, kurs og fart.

– Det vil av naturlig grunner være naturlig for skip i marinen å slå av AIS-en, ut fra vaktsjefs vurdering, forklarer han.

AIS står for «Automated Identifiction System». VG kjenner til at AIS-senderen på KNM Helge Ingstad ikke var synlig under seilasen forut for det brutale sammenstøtet med supertankeren Sola TS natt til torsdag.

Fem våkne på bro

VG fikk sammen med andre mediene tilgang til bro på KNM Thor Heyerdahl fredag, og demonstrert hvordan skipet navigeres under seilas:

– Vi har en vaktsjef, som har kommandoen, og han har en assistent, som følger med på blant annet radarer. Ved roret står en rormann, ofte en vernepliktig. På hver side av broen – brovingene – står det ytterligere to vernepliktige som holder utkikk med blant annet kikkerter, og rapporterer fortløpende om observasjoner til vaktsjef.

– Slik at det til enhver tid er fem våkne mannskap på bro, som passer på skipets seilas, forklarer Thomassen.