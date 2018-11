Havarikommisjonen: «Helge Ingstad» trodde tankskipet var en terminal på land

Ifølge Havarikommisjonen skjønte ikke KNM «Helge Ingstad» at det var et tankskip som kom mot dem, men trodde lysene fra «Sola TS» var en havn på fastlandet. De trodde også at den som kalte dem opp på radio var et annet skip.

Det var mørkt og klokken var rundt fire på natten da KNM «Helge Ingstad» kom seilende inn i Hjeltefjorden, med kurs rett mot tankskipet «Sola TS». Tross gjentatte advarsler svingte de ikke unna .

Havarikommisjonen har nå lagt frem en foreløpig rapport om hva de trodde skjedde.

Dette er de viktigste funnene:

Skjønte ikke at det var et skip:

KNM «Helge Ingstad» trodde «Sola TS» var et stasjonært objekt. I nærheten av kollisjonsstedet ligger den godt opplyste havnen Stureterminalen. Og da «Helge Ingstad» kom inn i fjorden, lå «Sola TS» til kai inne ved Stureterminalen.

– På avstand vil det ha vært vanskelig å skille mellom lysene fra skipet og lysene fra terminalen, skriver Havarikommisjonen.

Trodde skipet var terminalen:

Da «Sola TS» begynte å seile nordover, var lysene de samme som de hadde vært da de lå ved terminalen. De hadde fortsatt dekkslysene var på. Og «Helge Ingstad» trodde derfor det var terminalen de så, mener Havarikommisjonen.

– Selv om tankskipet la fra kai omtrent på det tidspunktet, var det fortsatt liten relativ bevegelse på lysene mens tankskipet styrte fra en sørlig til en nordlig kurs, sier leder fagstab Ingvild Ytrehus.

Vaktskifte like før ulykken:

Det var vaktskifte på broen mellom 03:40 og 03:45, altså like før ulykken. Oppfatningen om at lysene var terminalen, ikke et skip, fortsatte inn i det neste skiftet, skriver Havarikommisjonen.

Trodde de snakket med et annet skip:

Mens «Helge Ingstad» var på vei rett mot «Sola TS» ber Sola dem om å svinge styrbord med en gang. Det gjør ikke krigsskipet, tross gjentatte advarsler.

– De trodde at de kommuniserte med et av de tre nordgående fartøyene de fulgte med på radaren, skriver Havarikommisjonen.

Havarikommisjonen skriver at deres foreløpige analyse er at «ingen enkelt handlinger eller hendelse ledet til ulykken».

Derfor svingte de ikke:

Havarikommisjonen skriver at da «Helge Ingstad» ikke ville svinge til styrbord, var det fordi de trodde at lysene de så altså var terminalen, ikke «Sola TS» som kom rett mot dem.

– Da fregatten ble kalt opp av losjen på tankskipet, rundt klokken fire, og ble bedt om å svinge styrbord, meldte de at de ikke kunne gjøre det. Det var basert på en oppfatning om at lysene de hadde sett, var stasjonære og at en styrbord-sving ville føre dem rett inn i det opplyste objektet, sier Ytrehus i Havarikommisjonen.

Sender to sikkerhetsvarsler til Forsvaret

Havarikommisjonen mener de har funnet to sikkerhetskritiske feil og sender to varsler om dette til Forsvaret.

– Havarikommisjonen har gjort et sikkerhetskritisk funn relatert til fartøyets vanntette inndeling. Dette må antas å gjelde de fire øvrige fartøyene i Nansen-klasse fregatt, skriver Havarikommisjonen.

Det de ikke kan svare på

KNM «Helge Ingstad» trodde altså at lysene de kjørte midt imot var «et stasjonært objekt». Spørsmålet er da, enten det var stasjonært eller objekt i bevegelse, hvorfor de likevel satte kurs rett mot det og ikke ville svinge unna.

Havarikommisjonen påpeker at «Helge Ingstad» trodde de snakket med en av de nordgående skipene de så på radaren. Hvorfor styrte de da midt mot en av de røde flekkene, og la seg ikke lenger unna?

Det kan ikke Havarikommisjonen svare på.

– Det vil de videre undersøkelsene vise, sier direktør William Bertheussen i Havarikommisjonen til VG.