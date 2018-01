VG-fotografenes beste bilder fra 2017

Publisert: 14.01.18 08:40

2017 har vært et innholdsrikt år på nyhetsfronten. VGs fotografer har dekket store og små begivenheter både i Norge og i utlandet. Her får du de beste bildene fra hver måned i året som gikk.

JANUAR

Rettssaken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen startet denne måneden i Oslo tinghus med et stort presseoppbud. Saken mot den profilerte eks-politimannen dominerte nyhetsbildet i januar.

FEBRUAR

Her går skijentenes mor Marit Bjørgen mutters alene i mål i Lahti. Aldri har Norge vunnet et mer suverent stafettgull. Bildet er tatt 2. mars, men vi har tatt med ski-VM samlet denne måneden siden mesteparten av mesterskapet fant sted i februar.

MARS

Motstanderne kaller henne «Anna den grusomme». Islamkritikeren Anna Bråten (55) vil aldri gi seg. Her holder hun en tale i regi av SIAN på Furuset i Oslo i fjor.

APRIL

Patrick Behnke følger nyhetssendingene på TV med sønnen Erwin (10 md) på armen mens bevæpnet politi gjennomsøker naboleiligheten i forbindelse med terrorangrepet i Stockholm.

MAI

Dansk cupfinale FC København – Brøndby 3–1. Københavns trener Ståle Solbakken blir kastet i været av spillerne.

JUNI

Sumaia Ahmed (2 måneder), vekt 2,28 kilo. Moren Yasin Muhamed (27) forteller: «Hun hadde diaré og oppkast, så jeg kom hit for å få hjelp. Men jeg er veldig bekymret for mine tre andre barn. De er alene igjen i flyktningleiren».

JULI

Her er Leif-Terje Iversen (50) sammen med sin Lahsa Apso, Nero (7), én av tre i familien. De ligner veldig. – Det er nok mye tilfeldig, men jeg mener at man kanskje velger hunder som er lik seg selv underbevisst, sier han til VG.

Krister Sørbø reiste rundt på hundeutstillinger i vår på jakt etter hundene som ligner på eierne. Prosjektet ble først presentert i VG Helg 15. juli.

– Nesten alle jeg spurte, hadde hørt det før, sa Sørbø om prosjektet til VG.

AUGUST

André har vært på kjøret i over 30 år. Han har bodd på gaten i Oslo, ofte funnet seg en varm kjeller til å sove i på de kaldeste vinternettene. Han har prøvd absolutt alt som finnes av rusmidler og har også vært en del av den kanskje mest brutale delen av narkotikatrafikken, når pengene skal kreves inn fra rusmisbrukere som ikke har betalt for seg. Nå skal han være med på å forsvare Norges ære i VM i gatefotball for hjemløse.

SEPTEMBER

Etter en lang valgkamp med kun ferdigmat, bagetter osv. kunne endelig Erna få tid til å tilberede et ordentlig hjemmelaget måltid og det ble hjemmelagde kjøttkaker fra grunnen av – etter oppskrift fra sin oldemor. Her er hun på Coop Mega på Bislett for å kjøpe inn ingrediensene.

OKTOBER

Bangladesh er det eneste muslimske land som har legaliserte bordeller. På den lille øya Banishanta, helt sør i landet, jobber 82 kvinner som sexarbeidere.

Aakli lar seg uten blygsel kjærtegne av en kunde. En utenkelig situasjon i konservative Bangladesh. Ekstrem tilbakeholdenhet og forståelse av skam tilhører enhver kvinnes «utdannelse» og innpodes før puberteten. I et slikt klima blir Bordellene en arena for alt som ikke aksepteres: sex, alkohol, narkotika, dans og omgang mellom kvinner og menn.

NOVEMBER

Da familien fikk vite at lille Martine skulle dø, ble én ting viktigere enn alt annet: Fireåringen måtte få et fantastisk liv.

DESEMBER

Med geværet liggende ved sengen ber Mark Eileff bønn for president Donald Trump før han sovner. Om morgenen jobber han i frisørsalongen en time utenfor Charleston i Vest-Virginia i USA.

