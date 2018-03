SPESIELL SAK: Her er tiltaltes forsvarer Olav Sylte (til venstre), i samtale med bistandsadvokat Helen Jenssen og aktor Torstein Hevnskjel. Sistnevnte, som har vært i tjeneste som aktor siden 1989, omtaler saken som «noe spesiell». Foto: Ronald Johansen / iTromsø

Mann ringte politiet og sa han trolig hadde voldtatt venninne

Publisert: 16.03.18 08:07

Aktor i saken sier han aldri ha opplevd lignende, og mener mannen må få straffereduksjon fordi han selv ringte politiet.

Natt til lørdag 17. juni i fjor, tidlig på morgenkvisten, skal mannen ifølge tiltalen ha voldtatt en kvinne på et hotellrom i Tromsø.

Påtalemyndigheten mener kvinnen var ute av stand til å motsette seg handlingen på grunn av at hun sov og/eller fordi hun var beruset.

Det oppsiktsvekkende i saken, som startet i Nord-Troms tingrett torsdag, er at mannen selv ringte politiet og sa at han trolig hadde voldtatt kvinnen som han hadde hatt et vennskapelig forhold med siden 2014.

– De to var gamle venner, som hadde avtalt å tilbringe helgen sammen i Tromsø. Det ble konsumert en del alkohol i forkant av hendelsen, sa aktor, statsadvokat Torstein Hevnskjel, ifølge iTromsø.

Hevnskjel omtalte saken som «noe spesiell», ifølge Nordlys. Han hadde aldri i sin lange karriere siden 1989 opplevd noe lignende.

Nekter straffskyld

Mannens forsvarer, Olav Sylte, sier til VG hans klient nekter straffskyld.

– Jeg har anført at det ikke er ført bevis for at kvinnen var ute av stand til å si fra om at hun ikke ønsket seksuell omgang. Dermed har tiltalte oppfattet det som at den seksuelle omgangen var frivillig, sier Sylte, som utover det ikke ønsker å kommentere saken.

Aktor mener mannen har begått en forsettlig voldtekt, ettersom straffebestemmelsen allerede var overtrådt da tiltalte våknet og mener tiltalte da allerede var i gang med voldtekten, skriver Nordlys.

Normalstraffen for voldtekt er fire år, men Hevnskjel sa ifølge Nordlys at det var gode grunner til at straffen skulle reduseres med 25 prosent, og la ned påstand om tre års fengsel.

– Sykt vondt

Fornærmede forklarte ifølge Nordlys at hun våknet av at tiltalte hadde seksuell omgang med henne, og at hun da ikke kjente igjen sin beste venn.

– Det gjorde så sykt vondt. Jeg var så redd. Jeg turte ikke å gjøre noe som helst, sa hun, ifølge iTromsø.

Fornærmede forklarte at hun ventet til tiltalte hadde sovnet med å forlate rommet. Da våknet også tiltalte, og hun konfronterte ham med det han skulle ha gjort.

Tiltalte forklarte at kvinnen var sint, og at han la seg meg med bokser på, men våknet naken. Han husker selv ingen seksuell kontakt mellom ham og venninnen.

Likevel trodde han noe kunne ha skjedd. Da ringte han først samboeren og fortalte om det han trodde hadde skjedd, og deretter politiet.

Senere ble det funnet DNA-bevis som tyder på seksuell kontakt.

– Hvis ikke han hadde ringt, hadde du da anmeldt forholdet, spurte Hevnskjel, ifølge iTromsø.

– Nei. Fordi jeg tror ikke på at man kommer noen vei med slike saker. Det ha vært en veldig stor påkjenning, og jeg blir aldri ferdig. Det er hele tiden påminnelser, svarte kvinnen.