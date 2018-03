SAVNET KRF: Terje Breivik (til venstre), Hans Andreas Limi og Trond Helleland holder lunsjmøter med KrF-leder Knut Arild Hareide. Onsdag sto hans stol tom. Foto: Helge Mikalsen

Her dekker regjeringspartiene bordet for KrF

Publisert: 21.03.18 23:06

Gjennom vinteren har KrF-leder Knut Arild Hareide fortsatt å møte regjeringspartiene en gang i uken, på kontoret til Trond Helleland, Høyres parlamentariske leder.

Onsdag ettermiddag lå det to høye smørbrød igjen og ventet på Hareide, men han hadde meldt forfall.

Dagen etter at KrF var nær ved å ville felle Solberg-regjeringen etter mistilliten mot justis- og innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp), sto Hareides stol tom. Han hadde prioritert interne møter i KrF.

– De parlamentariske lederne i Høyre . Frp, Venstre og KrF har møtes fast hver onsdag helt siden regjeringsskiftet i 2013, forteller verten, Trond Helleland (H).

– Også etter valget i fjor høst har vi fortsatt med disse møtene, legger han til.

Fram til høsten 2017 hadde de fire en samarbeidsavtale og en avtale om at de skulle koordinere flertallet på Stortinget, med Høyre og Frp i regjering, Venstre og KrF i Stortinget.

Etter valget avbrøt KrF sonderingene om nytt regjeringsgrunnlag, mens Venstre gikk motsatt vei og inn i regjeringen i januar i år. Likevel har de fire fortsatt med disse møtene.

Håper på KrF

De to andre deltagerne nå er parlamentarisk leder Hans Andreas Limi i Fremskrittspartiet, og parlamentarisk leder Terje Breivik i Venstre.

Alle tre håper at KrF velger deres side og kommer inn i regjeringen når KrF er ferdig med strategiprosessen.

KrF er nå inne i en prosess som etter hvert skal avklare hvem partiet skal samarbeide med fremover. VG skrev i januar at kilder i partiet tolket prosessen som et veikart mot deltagelse i Erna Solbergs regjering, men det benektet Hareide da.

Han har ikke noen nye svar nå:

– Vi har vært enige om at nå er det politikken som skal avklares. Når det blir sluttført er litt vanskelig å si. Så vil eventuelt neste debatt komme etter det, sier Hareide.

– Men du har fortatt å møte dine borgerlige samarbeidsparter også etter at KrF gikk i opposisjon. Hva har du fått igjen for det?

– Jeg har hatt jevnlige møter med de parlamentariske lederne i Høyre, Venstre og Frp, akkurat som at jeg møter de andre partiene. Og jeg har lyst å si at Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi er en jeg har opparbeidet en god relasjon til.

– Så det har vært vanskelig å slite seg løs fra disse partiene?

– Jeg har også møter med Trygve Slagsvold Vedum og Marit Arnstad fra Sp, og med Jonas (Gahr Støre, Ap) og Audun (Lysbakken, SV). Det er en naturlig del av arbeidet her på Stortinget.

På vippen

– Lengter du bort fra vippeposisjonen på Stortinget?

– Det er en krevende posisjon, men først og fremst er det en kjempemulighet til å få gjennomslag og påvirke det politiske arbeidet. Vi har fått gjennomslag for lærernorm og pleiepenger, blant annet.

– Flere av dine fylkesledere mener at KrF må sette fart i prosessen og ta et tydelig veivalg?

– Jeg er opptatt av å ta ting i riktig rekkefølge. Det ligger an til at vi tar en runder på samarbeid, men det skjer på et senere tidspunkt. sier han.

Statsminister Erna Solberg (H) har ikke gitt opp håpet om å vinne KrF til sin side:

– Jeg vil ikke pushe prosessen. De har selv sagt at de skal gjøre et retningsvalg til høsten, sier Solberg.