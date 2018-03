DOMMEN FALLER: Nokas-raner Metkel Betew (t.v.) og Bandidos-profil Lars Harnes møttes flere ganger for å legge planer for å drepe Imran Saber (i midten).

I dag faller mafia-dommen: Nokas-raner Metkel Betew risikerer 20 års forvaring

Publisert: 23.03.18 09:50

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-03-23T08:50:19Z

OSLO TINGRETT (VG) Nokas-raner Metkel Betew (39) risikerer 20 års forvaring for å ha planlagt å drepe Imran Saber (39). Drapet skal han ha planlagt sammen med Bandidos-topp Lars Harnes (49).

Påtalemyndigheten mener de to inngikk planer om å drepe heleridømte Imran Saber, også kjent «Onkel Skrue».

I dag blir det klart om Nokas-raner Metkel Betew og Bandidos-leder Lars Harnes på ny må sone lange forvaringsstraffer i fengsel. Da avsier Oslo tingrett dom i den såkalte Sult-saken, også kjent som mafiarettssaken.

Fakta Dette er mafiarettssaken 13 menn i alderen 25 til 55 år står tiltalt i den såkalte mafiarettssaken som startet i Oslo tingrett 20. september i fjor. 12 av dem er tiltalt etter mafiaparagrafen, for å være en del av en organisert kriminell gruppe. Tiltalen omfatter 14 punkter. De alvorligste gjelder innførsel og forsøk på innførsel av store kvanta narkotika, dessuten drapsplaner og planer om å rane et fly med verditransport på Gardermoen. Nokas-raner Metkel Betew er sammen med Bandidos-topp Lars Harnes (49) tiltalt for å ha planlagt å drepe Imran Saber, kjent under navnet «Onkel Skrue». I slutten av oktober 2014 ble Betew (39) løslatt fra forvaringsdommen på 16 år etter dødsranet i Stavanger i 2004. Politiet i Oslo mistenkte raskt at 39-åringen planla nye straffbare forhold, og etablerte «Operasjon Sult» i all stillhet. Politiet fikk tilgang på hele verktøykassen av metoder, deriblant tre undercover-agenter fra dansk politi. De infiltrerte Betews narkoliga i hovedstadens kriminelle underverden, ved å spille hardbarkede gangstere med bånd til russisk mafia. Ingen erkjenner straffskyld i saken.

Den omfattende straffesaken mot ligaen i Oslos kriminelle underverden startet i Oslo tingrett i september. Totalt 13 menn har vært på tiltalebenken, tiltalt for drapsforbund, ransforbund, mafiavirksomhet og grove narkotikaforbrytelser.

Bakgrunn : Tiltalt for planlegging av drap, ran og narkosmugling

Flere av de dømte knyttes til den samme kretsen som stod bak dødsranet mot Nokas i Stavanger i 2004. Saber er selv kjent som Nokas-dømte David Toskas «finansminister».

Over 113 års fengsel

Saken mot narkoligaen er et resultat av en storstilt etterforskning i Oslo-politiet, kalt «Operasjon Sult».

Da statsadvokat Geir Evanger la ned påstand om straff for alle de 13 involverte i desember, ville han dømme de involverte til over 113 års fengsel tilsammen. Fem av mennene har en påstand på mer enn 10 års fengsel.

Betew har vært pekt ut som bakmann for ligaen, som både har smuglet store mengder hasj og planlagt et væpnet ran av en verditransport på et fly på Gardermoen .

Han risikerer 20 års forvaring med en minstetid på 14 år, en straff som er tett opp mot lovens strengeste straff.

Fakta Påstandene om straff i rettssaken Metkel Betew (39): 20 års forvaring med minstetid på 14 år. Planlegging av drap og ransforbund. Lars Harnes (49): 14 års forvaring med minstetid på 9 år. Planlegging av drap. Ransdømt lillebror (31): 14 års fengsel for narkotikainnførsel. Rapper (30): 14 år fengsel for narkotikainnførsel. Musikkprodusent (31): 13 år og tre måneder for å være sentral i nettverket for innførsel av narkotika. Ransdømt storebror (36): Seks år fengsel for narkotikainnførsel og ransforbund. Oslo-mann l (28): Fire år og seks måneders fengsel for vært med på skaffe narkotika i Nederland. Alf Henrik Christensen (56): Fire års fengsel for flere forsøk på hasjsmugling. Audun Garthe (36) - Åtte år fengsel for flere forsøk på innførsel av hasj. Oslo-mann ll (25) - Fire år og syv måneder for å ha tatt imot hasj i Norge. Oslo-mann lll (28): Tre år og seks måneder for å hente hasj i Norge. Vestfold-mann (36) - Fire år og ni måneder for ett forsøk på å smugle hasj med bobil fra Nederland. Eks-landslagsspiller (37) - To år og seks måneder fengsel.

Men den mest alvorlige tiltaleposten er drapsplanleggingen mot Imran Saber.

Skulle drepe «Onkel Skrue»

Det var kun kort tid etter at Betew i 2014 ble løslatt etter å ha sonet 10 år av forvaringsdommen etter Nokas-ranet, kom i kontakt med Bandidos-profil Lars Harnes.

Les også : Mener «Munch-avtalen» er motivet

I de kommende månedene skal de to ha møttes to flere ganger i all hemmelighet , hvor politiet mener de la konkrete planer for hvordan de skulle ta Imran Saber av dage.

Sommeren 2015 ble Harnes pågrepet i garasjeanlegget til Sabers bolig. Han var da iført finlandshette, nylonstrømper over hele kroppen og latekshansker , fordi han ikke skulle legge igjen DNA på stedet. Han var også maskert med finlandshette og bevæpnet med pistol med lyddemper.

Harnes hadde vært i garasjeanlegget seks ganger den siste måneden. I retten forklarte han selv at han bare skulle skremme Saber for en kamerat.

Det Betew og Harnes ikke var klar over, var at politiet i flere måneder hadde hatt dem under skjult etterforskning .

I nær ett år brukte politiet hele verktøykassa mot ligaen. De ble spanet på, romavlyttet, telefonavlyttet, hemmelig ransaket og politiet hyret også inn undercover-agenter fra dansk politi for å spille gangstere.

Flere av de involverte i saken mener at de har blitt lurt av de danske agentene, og hevder at de har vært utsatt for ulovlig politiprovokasjon.

Denne artikkelen handler om Krim