HISTORISK: Nord-Koreas Kim Jong-un hilser på lederen for delegatene fra Sør-Korea, South Korean Chung Eui-yong mandag kveld.

Morgenoppdatering 06.03.18

Publisert: 06.03.18 05:50 Oppdatert: 06.03.18 06:02

God morgen! Her er de viktigste sakene fra da du sov, og noe av det vi følger i dag.

Trafikkulykke: Nødetatene rykket i natt ut til Isfjelltunnelen i Kåfjord i Troms etter melding om røykutvikling. Senere viste det seg at det hadde vært en trafikkulykke. Én bil var involvert, og en person er alvorlig skadet , bekrefter operasjonsleder Lennart Steffensen til VG.

Historisk møte: Sent mandag kveld spiste Nord-Koreas leder Kim Jong-un middag med ledere fra Sør-Korea som innledning på et to dager langt møte. Det er første gang på ti år at høytstående ledere fra nabolandet er på plass i Nord-Korea , og Kim skal under middagen ha uttrykt et ønske om å «skrive ny historie om nasjonal gjenforening». En norsk ekspert mener møtet betyr kolossalt mye.

Varmere vær i vente: Det er også gode nyheter for frosne søringer her til lands: Kulda i Sør-Norge skal ta slutt denne uken og erstattes med et solid lavtrykk i helgen. Men før det er det mer snø å vente på Sør– og Vestlandet.

Rettssak mot drapsmistenkt: VG følger i dag rettssaken mot mannen som er tiltalt for å ha drept samboeren Alexandra Nilssen (21) på en hytte i Flå i fjor sommer. Ifølge tiltalen ble hun knivstukket 21 ganger i overkroppen.

Thommessen på teppet: I dag blir også en skjebnedag for Olemic Thommessen (H). Han må møte for hele Stortinget og redegjøre om nok en millionsprekk i byggeprosjektet. Ifølge KrFs parlamentariske nestleder vil hva han sier bli avgjørende for om KrF vil felle Thommessen eller ikke.

Dagens leder: Viktig satsing på yrkesfag