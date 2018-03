Listhaug: – Jeg kommer ikke til å legge om stilen

Publisert: 20.03.18 19:21 Oppdatert: 20.03.18 20:04

Avgåtte justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug sier hun ikke kommer til å endre stil nå som hun går tilbake til å være stortingsrepresentant.

– Nå er ikke jeg statsråd lenger, jeg skal på Stortinget. Jeg skal være den jeg er. Jeg har ikke tenkt å legge om stilen i det hele tatt, sier Listhaug i et intervju med Dagsrevyen på NRK.

– Har vært forsøkt kneblet

Den nylig avgåtte ministeren framholder at ytringsfriheten hennes har vært kneblet, særlig fra Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støres side.

– Jonas Gahr Støre og flere andre har over tid forsøkt å kneble meg. De liker ikke formen min, sier hun.

Listhaug trakk seg som justis-, beredskaps- og innvandringsminister tirsdag morgen klokken 08, seks dager etter at Rødt fremmet et mistillitsforslag som hele opposisjon på Stortinget etterhvert sluttet seg til.

– Jeg ønsker å være en tydelig politiker. Det kan man da tydeligvis ikke få lov til å være i Justisdepartementet, og da velger jeg å gå til Stortinget - og der har jeg tenkt å være veldig aktiv.

Listhaug advarer om at hun ikke kommer til å gå stille i dørene på Stortinget.

– Framover skal jeg love Jonas Gahr Støre at vi skal ha tøffe debatter. Jeg mener han er uegnet til å være statsminister, derfor skal jeg bruke mye tid til å diskutere med ham.

Tid med familien

Listhaug forteller at hun har brukt dagen sammen med familien - og at hun fremover skal prioritere å bruke tid med dem.

Listhaug har ikke ønsket å la seg intervjue av VG eller andre medier etter avgangen tirsdag morgen - med unntak av nettopp Dagsrevyen.

Sylvi Listhaug forlot NRK via bakveien og ble brakt rett ut i en ventende bil. - Jeg har ingen kommentar, sa hun før hun kjørte bort.

Trakk seg

Mistillitsforslaget mot justisministeren kom i kjølvannet av et Facebook-innlegg Listhaug delte 9. mars der hun anklaget Arbeiderpartiet for å være mer opptatt av å beskytte terroristers rettigheter enn nasjonens sikkerhet. Listhaug beklaget innlegget og fikk i første omgang et daddelvedtak - Stortingets sterkeste kritikk- rettet mot seg.

Mistillitsforslaget skulle etter planen stemmes over på Stortinget klokken 10. Ifølge kilder ville det bli regjeringskrise hvis mistillitsforslaget fikk flertall. Det ville imidlertid ikke statsminister Erna Solberg svare på.

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) er satt inn som midlertidig justisminister.