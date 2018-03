TRAKK SEG: Sylvi Listhaug (Frp) annonserte tirsdag at hun gikk av som justisminister. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Slik ble Sylvi presset av Erna og Siv

Publisert: 21.03.18 06:08

I det over to timer lange krisemøtet mandag kveld fikk Sylvi Listhaug et krystallklart signal: Mistillitsforslaget mot henne kunne føre til at landet fikk Ap-leder Jonas Gahr Støre som statsminister.

I det intense møtet i stuen i første etasje i statsministerboligen mandag kveld understreket Erna Solberg og Siv Jensen gang på gang at regjeringen var i akutt livsfare.

De påpekte at KrF hadde bestemt seg for å støtte mistillitsforslaget mot Listhaug, og at Knut Arild Hareide ikke ville svare på om han kom til å gi etter for et kabinettsspørsmål fra statsministeren.

Det ble gjort tindrende klart at hvis regjeringen ikke overlevde mistillitsforslaget i Stortinget, ville sjansen være stor for at Aps leder Jonas Gahr Støre ble gitt i oppdrag å danne en ny regjering.

Samtidig visste alle i møtet at mistillitsforslaget ville forsvinne fra jordens overflate hvis Listhaug kastet inn håndkleet.

Hverken Solberg eller Jensen skal i løpet av møtet ha oppfordret Listhaug til å gå av som justisminister før møtet i Stortinget klokken 10 dagen etter. Men – de oppfordret henne i møtet heller ikke til det motsatte – å bli i regjeringen.

Regjeringsspørsmålet ble avgjørende

Da Listhaug og hennes politiske rådgiver Espen Teigen forlot statsministerboligen i en svart regjeringsbil klokken 21.14, skal justisministeren ikke på noe tidspunkt ha signalisert at hun ville fratre.

Solberg sier at det var Listhaug som selv avgjorde at hun skulle gå av.

– Ja, hun fattet den beslutningen selv etter å ha deltatt på møtet med partilederne Siv Jensen og Trine Skei Grande i statsministerboligen mandag kveld, sier Solberg til VG.

– Listhaug sa på sin pressekonferanse at hun gikk av frivillig, men det fremstår som sannsynlig at hun trakk den avgjørelsen etter å ha hørt premissene som du og de som var samlet hos deg mandag kveld, la?

– Jeg tror opplevelsen for dem som var til stede, var at det avgjørende var spørsmålet om regjeringens fremtid i tiden fremover, svarer Solberg.

– Det er ganske klare signaler om hva som var viktig; var det etter en slik diskusjon hun så kom tilbake og trakk seg?

– Etter møtet dro hun hjem for å tenke seg om. Så ringte hun tilbake senere på kvelden og meldte at hun ville trekke seg som justisminister, sier Solberg til VG.

Hverken Solberg eller Siv Jensen skal ha protestert på denne beslutningen, eller på annen måte forsøkt å overtale Listhaug om å bli ved sin lest.

Ifølge Dagens Næringsliv skal Solberg også ha sagt at Listhaug ville få mindre handlingsrom dersom regjeringen overlevde – og Listhaug ble sittende som statsråd. Dette, sammen med den klare presiseringen om at hele regjeringen kunne falle, skal Listhaug ha oppfattet som et press, skriver avisen.

– Kjempeløsning

Tirsdag formiddag, etter at avgangen var klar, oppsummerte en svært sentral Høyre-politiker situasjonen på følgende måte overfor VG:

– Dette er en kjempeløsning.

Kilden siktet både til det faktum at Listhaug hadde trukket seg, etter eget utsagn frivillig, og at dette kunne åpne for at KrF lettere kunne komme inn i regjeringen.

I første del av møtet deltok også de parlamentariske lederne i de tre regjeringspartiene. Men disse forlot møtet klokken 20.30.

Etter dette hadde Sylvi Listhaug et møte med Erna Solberg og Siv Jensen på et eget rom. Dette møtet varte i drøye 40 minutter.

Før pressekonferansen i Justisdepartementet klokken 08.30 tirsdag morgen der Listhaug kommenterte avgangen for første gang – halvannen time før stortingsmøtet om mistillitsforslaget skulle begynne – skrev hun følgende på Facebook:

«Jeg er glad for at Siv og hele partiet var villig til å legge regjeringsdeltagelsen til side for å støtte meg som justisminister. Men jeg kan ikke tillate at min avgang åpner for at Frp mister makt og gjennomslag. Og det har vært helt opp til meg selv om jeg skulle stå hele veien ut, eller om jeg skulle trekke meg».

Søndag morgen avslørte VG at Erna Solberg ville gå av som statsminister dersom KrF støttet mistillitsforslaget mot Sylvi Listhaug slik at det ville bli vedtatt i Stortinget.

Kilder i regjeringssystemet sa at hun ikke ville akseptere at Stortinget bestemte sammensetningen av hennes regjering.

Nå i ettertid har VG fått bekreftet at denne beskjeden var minst like mye til Sylvi Listhaug – som for å advare KrF mot å støtte mistillitsforslaget i Stortinget:

Listhaug måtte være klar over at hennes opptreden de siste dagene faktisk kunne velte hele regjeringen og innsette Jonas Gahr Støre som statsminister.

Skei Grande var overbevist om KrF-støtte til mistillit

Fra fredag ettermiddag ble KrF satt under et voldsomt press, og enhver KrF-er som ytret seg mot mistillit i sosiale medier, ble spredt effektivt videre av Høyres kommunikasjons-apparat.

Men følge VGs opplysninger var det minst en person sentralt i regjeringen som aldri var i tvil om at KrF-leder Knut Arild Hareide mente alvor: Det var Venstre-leder og nyutnevnt kulturminister Trine Skei Grande, med mangeårig samarbeidserfaring med KrF.

Sentrale kilder i Venstre sier at hun aldri var i tvil om at KrF ville sette hardt mot hardt.

Etter at statsministeren innstendig hadde bedt Listhaug om å la være å forsvare seg gjennom helgen, inviterte hun utvalgte medier til å fotografere henne i «blomsterhavet» i Justisdepartementets resepsjon. Ingen journalister fikk være til stede.

Etter denne seansen var Trine Skei Grande enda mer overbevist om at KrF hadde fått nok og ville støtte mistillitsforslaget.

– Listhaugs opptreden var uakseptabel. Det er bra for borgerlig side at hun går av, sa Venstre-lederen tirsdag ettermiddag.

Hun vil ikke si når hun fikk vite om Listhaugs varslede avgang. Men under krisemøtet med regjeringspartienes topper mandag kveld, var det ingenting som tydet på at Listhaug var på vei ut, ifølge VGs opplysninger.

Utelukker ikke Listhaug-comeback

Erna Solberg holdt kortene tett til brystet gjennom helgen.

– Hareide sier han ikke visste om hennes avgang før han leste om det i VG tirsdag morgen; det forteller ikke om fortrolig dialog gjennom helgen?

– Vi har hatt dialog, men vil ikke si noe om den. Når det gjelder varslingen av avgangen til Listhaug, så var det var veldig få som visste om det den kvelden. Vi valgte ikke å informere utover noen få.

– Når du ser tilbake på saken, kunne avgangen vært unngått hvis hun beklaget fullt og helt mye tidligere: Fikk hun som fortjent?

– Nei, det vil jeg ikke si. Hun beklaget, jeg beklaget og Jan Tore Sanner beklaget på vegne av regjeringen. Jeg mener saken burde vært ferdig med det.

– Kan Listhaug komme tilbake i regjeringen din?

– Ja, hun gikk av nå og viste respekt for at det var viktig å få til en god løsning. Men det er ikke lagt noen plan for at hun skal inn i regjeringen igjen.

– Du visste ikke hva Hareide og KrF ville gjøre hvis du fremmet mistillitsforslag?

– Nei.

– Hadde dere gått av hvis det hadde blitt mistillit mot Listhaug i Stortinget?

– Ja, det hadde vi.

– Var han klar over det?

– Vi hadde ikke sagt det til ham, men det lakk ut søndag at det var en reell posisjon, så han visste nok at det kunne bli konsekvensen, sier Solberg til VG.

Også partileder Siv Jensen er meget nøye med å understreke at avgangen helt og holdent er Listhaugs egen beslutning.

– Når informerte Listhaug deg om at hun ville gå av?

– Sent mandag kveld, etter møtet hos statsministeren. Det som skjedde var etter hennes ønske; det var hennes valg. Og la det være helt klart; vi var klar for å gå av hvis det ble mistillit mot henne, sier Jensen til VG.