IKKE DISKUTERT: Statsråd Åse Michaelsen (Frp) sier at det foreløpig ikke har vært diskutert i regjeringen å innføre et vaksinepåbud mot meslinger. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Foreløpig ikke aktuelt å påby vaksine mot meslinger

VG / NTB

Publisert: 22.02.18 17:26

Regjeringen har foreløpig ikke vurdert om det skal bli pålagt å ta vaksine mot meslinger. – Men vi følger utviklingen veldig nøye, sier statsråd Åse Michaelsen.

Debatten om et påbud kommer etter at Folkehelseinstituttet (FHI) onsdag meldte at det er bekreftet tre meslingtilfeller denne uken.

Smittevernoverlege Tore W. Steen i Helseetaten i Oslo kommune sier til Aftenposten at han mener det nå bør vurderes å pålegge vaksinering av alle barn i Norge.

– Foreløpig har vi ikke vurdert dette, men vi følger utviklingen nøye. Jeg er i tett kontakt med Folkehelseinstituttet og blir holdt oppdatert, sier eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp) til NTB.

Oppfordring til helsearbeidere

En av dem som ble bekreftet smittet denne uken, er en helsearbeider fra Vestvågøy.

– Jeg oppfordrer alle helsearbeidere til å følge rådet fra Folkehelseinstituttet og vaksinere seg. Det er viktig både for å beskytte seg selv, og for at andre de er i kontakt med ikke skal bli smittet. Arbeidsgivere må legge til rette for at vaksinering kan skje, sier Michaelsen til NTB.

Hun understreker også at foreldre har et ansvar.

– Vi ser langt flere tilfeller av meslinger i Europa nå, og vi reiser mye, så foreldre må ta ansvar, sier statsråden.

I Norge er alle vaksineprogrammer frivillig, og ifølge Michaelsen er det er svært god oppslutning om dem.

Ifølge FHI dør om lag 120.000 personer i verden av meslinger hvert år. Sykdommen er svært smittsom, og blant dem som vokste opp før vaksine ble tilgjengelig, fikk mer enn 99 prosent sykdommen.

Vil ha prøveprosjekt

Helsebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) i Oslo vil at det skal gjennomføres et prøveprosjekt i Oslo der alle barn vaksineres mot meslinger.

– Jeg har også tidligere fått Aps landsmøte med på et forslag om forsøk med vaksinering av alle barn mot meslinger i Oslo. Vi avventer en tilbakemelding på om det er rom for at Oslo gjennomfører et prøveprosjekt.

I mellomtiden mener hun at man må se hva som kan gjøres i Oslo for å spre informasjon om viktigheten av vaksinering.

Fakta MESLINGER: Inkubasjonstid på 10–14 dager

Deles i to faser: Innledende- og utslettfase

Starter med forkjølelsesplager som hoste, rennende nese, øyekatarr, lysskyhet, høy feber og sykdomsfølelse som varer i 3–4 dager. Ikke utslett i denne fasen.

I den andre fasen stiger temperaturen, og det typiske meslingutslettet viser seg.

Utslettet er først småflekket og lyserødt, men flytter etter hvert sammen til større områder.

Starter typisk bak ørene, for så å spre seg nedover halsen, kroppen og til slutt armer og ben.

Verdens helseorganisasjon hadde som mål å utrydde meslinger fra Europa før 2015, men manglende vilje til å vaksinere barn gjorde det vanskelig. Kilde: NHI

– God informasjon er viktig for høy oppslutning rundt barnevaksinasjonsprogrammet, og vi har flere virkemidler. Et bedre system for innkalling og tettere oppfølging av helsepersonell er blant dem, skriver Dahl i en epost til NTB.

Dahl går inn for å påby vaksine for helsepersonell.

– Jeg mener det handler om å redde liv og å spare små barn fra sykdom som kunne vært forhindret.

Høyres helsepolitiske talsperson, stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H), sa onsdag til NTB at helsepersonell som ikke vil vaksinere seg, ikke kan arbeide i helsevesenet.

– Meslingutbruddet, der en av de smittede er helsepersonell, aktualiserer mitt forslag om obligatorisk vaksine for helsearbeidere, sa Stensland.

Ifølge Stensland har forslaget bred tilslutning i Stortinget. Han mener det bør settes ut i livet så snart som praktisk mulig.

– Vaksinasjon bør være frivillig

Folkehelseinstituttets avdelingsdirektør for vaksineforebyggbare sykdommer, Didrik Frimann Vestrheim, sier til VG at han ikke tror at påbud er løsningen.

– Vi mener at vaksinasjon bør være frivillig – det gjelder også helsepersonell. Vi mener det er viktig å bygge tillit, og det gjør vi ikke med et påbud. Men vi oppfordrer alle til å vaksinere seg, både for sin egen og pasienters skyld, sier Vestrheim.

Han påpeker at meslingtilfellet med helsearbeideren fra Vestvågøy følges opp.

– Det er først og fremst kommunelegen som følger opp dette, men vi har ikke fått beskjed om at det er noe mistanke om at det kanskje kan være flere som har blitt smittet.