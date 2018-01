Eksplosiv økning i anmeldelser av seksuelle overgrep mot barn

OSLO (VG) Den anmeldte kriminaliteten i Norge har sunket med 18 prosent på fem år. Samtidig blir langt flere seksuelle overgrep mot barn anmeldt.

Hver tredje anmeldelse som norsk politi mottok på seksuelle overgrep i fjor, gjaldt seksuelle overgrep mot barn.

Det kom frem da Politidirektoratet onsdag la frem statistikken for anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling i 2017.

I 2017 ble det anmeldt nærmere 8000 seksuallovbrudd. Det er en økning på nærmere 13 prosent fra året før. Ser man tilbake til 2013, har antall anmeldelser økt med hele 65,5 prosent.

Flere av disse gjelder seksuelle overgrep mot barn. Fra 2016 til 2017 økte seksuell omgang og voldtekt av barn under 14 år med 18,4 prosent.

– Det er til dels svært grove overgrep som begås her i landet. Det er store mørketall. Det er en økning i anmeldelser, men også i antall saker. Det er flere store saker med mange involverte, og det er saker som viser seg å ha pågått over mange år, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

– Virker uendelig

Under pressekonferansen lovet justisminister Sylvi Listhaug (Frp) at seksuelle overgrep mot barn blir et område hun vil satse store ressurser på å bekjempe.

– Kriminaliteten flytter seg fra gata til data, og da er det viktig at vi henger med, sier hun til VG.

– Vi må bygge fagmiljøer som kan finne disse overgriperne, avdekke den ondskapen barn utsettes for og hjelpe disse barna ut av det helvetet de lever i.

Bare i Oslo får politiet mellom 25 og 30 nye voldtekts- og overgrepssaker mot barn hver eneste uke.

Politiforum skrev denne uken at den største økningen det siste året skyldes at stadig flere internettrelaterte overgrep anmeldes eller oppdages. For fem år siden var tallet så lavt som 56, mens Oslo politiet i 2017 har 503 saker knyttet til seksuallovbrudd med elektroniske spor.

Hver eneste måned ser politiet at 500 unike IP-adresser laster ned overgrepsmateriale av barn, men dette er adresser de ikke kjenner til og som det dermed ikke blir saker ut av.

– Det virker uendelig. «Uendelig» er uttrykket vi bruker. For jo flere folk vi setter på, jo flere barn utsatt for overgrep avdekker vi, forteller seksjonssjef for etterforskning av alvorlige seksuallovbrudd i Oslo-politiet, Kari-Janne Lid, til Politiforum.

319.282 anmeldte lovbrudd

Også antallet voldsanmeldelser stiger med 2,6 prosent siden 2016. Den største økningen ligger i anmeldelser av mishandling i nære relasjoner, som har steget med 8,1 prosent.

– Tallet har vært jevnt stigende de siste årene. Det skyldes blant annet den økte oppmerksomheten som fører til flere anmeldelser, sier Humlegård.

Totalt synker likevel den anmeldte kriminaliteten i landet med 5,3 prosent. 319.282 lovbrudd er anmeldt i 2017.

– Vi ser at kriminaliteten i Norge blir langt mer sammensatt, sier Humlegård.

Tilliten øker

Tallene viser også at tilliten til politiet stiger i befolkningen. Mens 81 prosent hadde meget høy tillit i 2016, er tallet for 2017 83 prosent.

– Det er høy tillit sammenliknet med andre land, sier Humlegård, og får støtte fra den nybakte justisministeren Sylvi Listhaug (Frp).

– 2017 har vært et krevende år for politiet. Man har brukt tiden på å gjennomføre en reform som skal bedre strukturene i politiet. Likevel ser vi altså en økning i tilliten, sier Listhaug.