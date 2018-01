ENORMT LAVTRYKK: Dette radarbildet viser hvor stort lavtrykket som gir oss vinden er. Det påvirker vinden i praktisk talt hele Nord-Atlanteren: Sørover til Biskaya-bukten, østover til Baltikum, nordover til Svalbard og vestover til Grønland/Nordøstlige Canada. Foto: STORMGEO

I kveld kommer stormen

Publisert: 14.01.18 17:43

INNENRIKS 2018-01-14T16:43:05Z

Dette kraftige stormsenteret vil slå inn mot norskekysten i natt og vil gi storm på vestlandskysten, i fjellet og gi kraftig vind og mye nedbør i store deler av landet.

I kveld og natt kommer det altså. Det lenge varslede, enorme stormsenteret som har utstrekning helt fra Biscaya-bukten til Svalbard:

– Vi snakker om liten til full storm på kysten av Vestlandet og i fjellet, og muligens sterk storm i Sogn og Fjordane. Den sterkeste vinden vil vi se sent søndag kveld eller tidlig mandag morgen. Og når den sterkeste vinden etter hvert når nord til Finnmark, vil vi kunne få svært sterk vind lokalt ut i fjordarmene her også, sier vakthavende meteorolog Stig Arild Fagerli i StormGeo til VG.

– Nå treffer denne stormen Norge?

– De siste timene har vi begynt å merke noe økt vind i luften her i Bergen. Det har dessuten begynt å blåse litt mer langs kysten, men vi venter at stormsenteret vil komme gradvis inn i løpet av sent på kvelden og natt til i morgen, sier Fagerli.

Meteorologene følger nøye med på varslene i dag og det har knyttet seg spenning til om denne stormen vil utvikle seg til å bli ekstremvær.

Får ikke navn

Dette er ekstremvarselets fire faser:

Fase A: Kan bli ekstremvær - Meteorologisk institutt øker overvåkingen av uværet.

Fase B: Det blir ekstremvær - Uværet får navn.

Fase C: Uværet pågår.

Fase D: Uværet er over - oppsummering av omfang.

– Dette blir nok ikke ekstremvær men vi er helt på grensen, sier Eldbjørg Moxnes, vakthavende meteorolog Meteorologisk Institutt.

– Hvor sterk blir stormen?

– Vi opererer i hvert fall med at det blir liten til full storm langs Vestlandskysten og sterk storm ved kysten av Sogn og Fjordane. Det vil komme i løpet av kvelden og natt til mandag og vil øke på gradvis utover ettermiddagen og kvelden, sier Moxnes.

Ifølge Moxnes er det ventet kraftig sør-sørøstlig vind med vindkast på 35-45 meter i sekundet fra Trøndelag til Sogn og Fjordane.

– Vi får vindøkning fra i kveld og midnatt. Den kommer først inn på Vestlandet og Trøndelag. Det blir dessuten vind med storm styrke i fjellet og vanskelig kjøreforhold. Det blir nok håpløst å krysse over fjellet i morgen, sier hun.

Opptil 100 millimeter nedbør

– Hvor mye nedbør vil det komme?

– Aller mest nedbør vil vi få i Rogaland og Vest-Agder med 50–70 mm nedbør fra i morgen tidlig. Lokalt kan det komme opptil 100 mm på 24 timer. På østsiden av fjellene, fra Aust-Agder til Oslo og Akershus vil det falle 40–60 mm . Nedbøren vil et vil falle som Regn og sludd langs kysten og snø i innlandet over 100 til 200 moh, sier Moxnes

På den andre siden av Oslofjorden, i Østfold vil ligge mer i le av det kraftige vindværet og her vil det også falle mindre nedbør. De største nedbørsmengdene vil avta I løpet av tirsdagen.

Nordland og Finnmark vil også få kraftig vind.

– Det blir økende vind i Nordland med liten storm utsatte steder, men lite nedbør. I Troms blir det litt roligere vindforhold, men her vil vi få sterk kuling. I Finnmark vil det bli liten storm fra sør og den blir sterkest i Øst-Finnmark, sier Moxnes.

Ifølge Fagerli vil temperaturene ligge under normalen de neste ukene i store deler av landet. Søndag vil det bli temperaturer rundt 3 minusgrader på Østlandet, Bergen vil ligge rundt null grader, men det blir minusgrader i innlandet. I Trøndelag blir det rundt 6 minus, mens i deler Nord-Norge kan det komme ned i 10 minusgrader.

