Iranere frykter at regimet vil kvele protestene

Publisert: 04.01.18 23:59

Minst 200 mennesker viste sin solidaritet med demonstrantene i Iran under en markering i Oslo torsdag kveld. Samtidig frykter demonstranter i Iran at regimet vil lykkes i å kvele protestene.

– Vi ønsker å felle regimet, men vi har ingen plan eller en leder som kan veilede oss. Folk i gatene er sinte, men de vet ikke hva de skal gjøre. Innen få dager er de trolig trøtte og slitne, og da kan det bli vanskelig å ta til gatene igjen. Forrige gang noe lignende skjedde var for åtte år siden. Dette kommer til å ta tid, sier en arkitekt i 40-årene til VG.

Han har tatt del i demonstrasjonene i Tehran som siden 28 desember har kostet minst 22 mennesker livet, og flere hundre har blitt arrestert . 40-åringen ønsker ikke å stå frem med navn, i frykt for å bli arrestert av myndighetene. Frykten har vokst etter at noen politifolk tok tak i ham under en av markeringene i hovedstaden.

– De tok tak i meg og ville arrestere meg. Jeg klarte ikke å rive meg løs. Plutselig kom flere eldre kvinner og la meg på bakken. De satte seg over meg og nektet å fjerne seg før politiet forlot stedet, forteller han.

Vil ikke risikere livet sitt

Flere av de eldre kvinnene ble skadet under forsøket på å beskytte 40-åringen, sier han.

– De beskyttet meg som om jeg var deres sønn. Hadde det ikke vært for dem, ville jeg trolig ha vært død nå.

Hendelsen har preget mannen, som nå holder seg unna demonstrasjonene, både i frykt for å bli arrestert, men også fordi engasjementet blant folk ikke er like stort lenger, hevder ham.

Washington Post skriver også torsdag at aktiviteten skal ha avtatt det siste døgnet.

– Jeg ønsker ikke lenger å risikere livet mitt når vi ikke har noen plan for hva det neste steget kommer til å være, sier han.

Et lyspunkt

En iransk student VG har snakket med som også har tatt del i demonstrasjonene, og som heller ikke tør stå frem med navn, er enig i at det er risikabelt å delta i demonstrasjonene.

– Jeg tror folk opplever en blanding av håp og frykt, men man må ta risiko for å komme videre, og det er det demonstrantene gjør, sier han.

Han understreker imidlertid at selv om demonstrantene ikke har noen leder eller et politisk program å stille seg bak har de en felles sak: et nytt styresett.

– Demonstrantene vil ikke ha noe mer fra regjeringen – ikke fra de reformvennlige, eller fra islamske fundamentalister.

For selv om ulike ledere har sittet i Iran siden den islamske revolusjonen i 1979, er det fortsatt prestestyret som har størst makt. Studenten frykter myndighetene vil bruke mer makt for å skremme til stillhet, og kvele demonstrasjonene.

– Hvis disse demonstrasjonene blir undertrykket kan jeg love at de ikke blir de siste. Regimets skjebne er nederlag, og ikke noe annet. Jeg ser på dette som et lyspunkt, sier han.

Krever handling fra norske myndigheter

Med veivende iranske flagg gikk også mange demonstranter gjennom Karl Johan i Oslo torsdag kveld og ropte gjentatte ganger:

Ned med terrorregimet Iran

Milica Javdan leder av organisasjonen Kvinner Opplyser, som er en norsk-iranskes kvinneforening, sier at målet med demonstrasjonene i Oslo er todelt:

– Vi ønsker først og fremst å vise solidaritet med det iranske folk. Samtidig ønsker vi at Norske myndigheter skal stå sammen med det iranske folket i deres protester mot diktaturet. Norge bør kreve regimeendring og fordømme vold mot, og arrestasjon av demonstranter, sier hun.

– Vi kommer til å holde på her i Norge så lenge det iranske folket setter livet sitt i fare ute i gatene i Iran , legger hun til.

Anklager USA, Israel og Saudi-Arabia for opptøyene

Irans øverste åndelige leder Ali Khamenei har uttalt at det er Irans fiender som har skapt uro i landet ved bruk av «penger, våpen og etterretningsagenter».

Torsdag kveld anklagde Irans riksadvokat Mohammad Jafar en CIA-agent for å for å stå bak voldelige demonstrasjoner i Iran, i et plott med støtte fra Israel og Saudi-Arabia, ifølge det statlige nyhetsbyrået IRNA.

Dette skjer like etter at Iran sendte et brev til FN onsdag, der de anklager USA for å ha provosert frem uro og demonstrasjoner i et brev til FN, ifølge Al Jazeera .

– USA har trappet opp sine intervenerende handlinger i Irans interne saker på grotesk vis, under påskudd av å gi støtte til sporadiske protester som i flere tilfeller har blitt kapret at infiltratører, sa Irans FN-ambassadør, Gholamali Khoshroo, ifølge den statlige iranske TV-kanalen Press TV .

USA, som ved flere anledninger har støttet demonstrantene, har ikke svart på brevet enda.

