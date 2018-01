FOREBYGGER: Alle ansatte ved Sandviken sykehus i Bergen har fått opplæring i å oppdage og takle aggresjon hos pasienter. Det har gitt effekt. Foto: Vikøyr, Harald / VG

Halverte bruken av tvangsbelter i Bergen etter VG-avsløring

Publisert: 27.01.18 05:12

Sandviken sykehus har halvert bruken av belter i psykiatrien, etter å ha toppet VGs nasjonale kartlegging av tvangsmidler. Samtidig ser de en økning av vold og trusler mot personalet i 2017.

VG avslørte i 2016 en manglende oversikt over hvor ofte og hvorfor psykiatriske pasienter ble lagt i belter ved norske sykehus. Den nasjonale kartleggingen viste at beltebruken var høyest vest i Norge, og artikkelen Her legges flest i belter sto over et bilde av Sandviken sykehus i Bergen.

Nå har sykehuset tatt grep.

– Vi hadde så dårlige tall at vi har satset veldig på dette, sier klinikksjef Kristin Jordheim Bovim i Helse Bergen HF.

– Var nødvendig

For to år siden hadde Helse Bergen 399 beltelegginger, i 2016 var det redusert til 252 og i fjor ble pasienter lagt i belter 206 ganger i psykiatrisk klinikk.

– Tyder det på at nærmest halvparten av beltebruken i 2015 var unødvendig?

– Nei, det blir helt hypotetisk. Jeg tror bruken av belter var nødvendig når de ansatte sto i situasjonen, men det vi har blitt flinkere til er å oppdage hva som kan bli potensielt farlige situasjoner tidlig og gripe inn med lempeligere midler før det blir nødvendig å bruke tvangsmidler.

Klinikksjefen mener det er to tiltak som har bidratt til den kraftige reduksjonen:

* Alle ansatte har fått opplæring i å oppdage og registrere aggresjon på et tidlig tidspunkt og setter inn tiltak.

– Det kan være at en ansatt ser en pasient begynner å bli litt irritabel og snakker litt høyere. Så foreslår man kanskje å bli med inn på rommet for en prat eller ut på terrassen for å ta en røyk, og situasjonen roer seg, sier Bovim.

* Alle pasienter som legges inn får en kartleggingssamtale om hva som kan trigge sinne, redsel eller engstelighet for dem.

Beltebruken har gått ned på samtlige avdelinger. Bruken av andre tvangsmidler som kortvarig fastholding og isolasjon har gått noe opp, mens tvangsmedisinering ligger stabilt.

Mer vold og trusler

– Dette er en stor endring i bruk av tvangsmidler, har det hatt noen negativ effekt?

– Jeg kan ikke underslå at det har vært en økning av vold og trusler mot våre ansatte det siste året, sier Kristin Jordheim Bovim.

Torsdag hadde Bergensavisen et hovedoppslag med tittelen Helsepersonell trues hver dag . Her skriver avisen at antallet volds- og trusselepisoder økte med 67 prosent i fjor.

– Skjer dette fordi dere bruker mindre tvangsmidler enn tidligere?

– Jeg synes det er vanskelig å trekke den konklusjonen direkte. Vi hadde en kraftig nedgang i bruk av belter fra 2015 til 2016, og da hadde vi samtidig en lett nedgang i vold- og trusselepisoder, sier Bovim.

Klinikksjefen sier at veldig mange av episodene i fjor var knyttet til én pasient ved én post.

– Det er alvorlig nok når ansatte opplever å bli spyttet på eller kloret. Men heldigvis er det ingen saker i fjor som dreier seg om alvorlige voldsepisoder der ansatte har blitt sykemeldt, sier Bovim.