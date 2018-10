Barnehageansatt skutt i skoen på tur

INNENRIKS 2018-10-26T16:27:40Z

En mann som skjøt etter kråker fredag traff i stedet en barnehageansatt på tur med barna.

Publisert: 26.10.18 18:27 Oppdatert: 26.10.18 18:40

En barnehageansatt på tur med barna ble fredag truffet i skoen av et skudd på avveie.

Politiet fikk melding om hendelsen på Holsnøy i Meland kommune i Hordaland, klokken 12.40 fredag.

– Vi har vært på stedet og avhørt de involverte. Mannen som skjøt skal visstnok ha skutt etter kråker med salonggevær, og så har kulen kommet på avveie på noe vis, sier operasjonsleder Lars Geitler i Vest politidistrikt til VG.

Han har ikke opplysninger i loggen om hvorvidt våpenet ble beslaglagt på stedet, men sier det er opprettet sak. Dermed blir det opp til politiets jurister å vurdere straffreaksjoner på skuddet.

– Det var små marginer, og kunne like gjerne truffet foten, sier operasjonslederen, som understreker at han ikke kjenner avstanden for skuddet, eller hvor mye restenergi det var i kulen.

Det var Leiketun barnehage som var på tur. Pedagogisk leder Marit Jøssang beskriver hendelsen som et forferdelig uhell overfor VG.

– De var en gjeng på tur på en helt vanlig plass, da noe kom susende. Vår ansatte sa det kjentes som en fluesmekker på foten. Da han så hva som hadde truffet ham, iverksatte de vanlige prosedyrer, sier hun.

De ansatte i barnehagen skal ha fått ungene vekk med en gang, og flere av dem skal ikke engang ha fått med seg hva som skjedde.

– De voksne holdt roen og gjorde akkurat det de skulle. Det gikk heldigvis bra, men det er jo ikke noe sånt man ønsker skal skje, sier Jøssang.

Ifølge Miljødirektoratet er det lov å jakte på kråke i Norge i perioden 15. juli til 31. mars.