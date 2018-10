Faktisk.no: Dette vet vi om Løken gård

Flere enn 33.000 personer har signert et opprop for stenging av Løken gård, etter påstander om at gården avler opp og selger dyr til forsøkslaboratorier som misbruker dem i eksperimenter. Hva skjer egentlig på Løken gård, og hva brukes dyrene til?

