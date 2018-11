POPIDOL: Kanadiske Justin Bieber, her på verdenspremieren til «Midnight Sun» i Hollywood i mars i år. Foto: ALBERTO E. RODRIGUEZ/GETTY IMAGES

Tatovør: Justin Bieber og Hailey Baldwin fikk par-tatovering

INNENRIKS 2018-11-04T11:38:01Z

Justin Bieber (24) og Hailey Baldwin (21) har skaffet seg samme type tatovering, ifølge en tatovør. Bieber skal ha sin i ansiktet.

Publisert: 04.11.18 12:38 Oppdatert: 04.11.18 13:08

Det melder US Weekly . Det er den kjente tatoveringseksperten «Bang Bang» som nylig fortalte Page Six TV at han har sørget for varige avtrykk i huden til kjendisstjernen og kona Hailey Baldwin.

– De har hver sin tatovering, sier Keith McCurdy, med artistnavnet «Bang Bang» til Page Six TV, ifølge US Weekly .

– Justins tatovering er på ansiktet hans, og jeg har ikke sett noen bilder av det – så han gjør en god jobb med å ligge lavt, sier McCurdy, ifølge Vulture .

Tatoveringen er angivelig plassert i ett av Biebers øyenbryn. Page Six mener at du kan se ordet «Grace» (nåde) skjult inne Justins øyenbrynshår, skriver Vulture .

«Holy crap this is hot»

For noen dager siden delte Hailey et sexy bilde av seg selv med en glitrende sølvkjole mens den var omgitt av speil, ifølge Aol . Bildet, som hun postet på Instagram for å fremme samarbeidet med motemerket Pretty Little Thing, sørget for oppmerksomhet fra snart 1,3 millioner mennesker – men mest fra hennes mann i nesten to måneder. «Holy crap this is hot» skrev Bieber under bildet, ifølge Aol .

Justin Bieber og Hailey Baldwin skal ha giftet seg i hemmelighet i september i år, skriver Mail Online . 13. september skal de to ha blitt viet på et tinghus i New York, ifølge AOL .

Forlovelsen bekreftet Bieber tidligere i år: På Instagram -kontoen skrev Justin:

«Hadde tenkt å vente med å si noe, men nyheter sprer seg raskt. Så her er saken, enkelt og greit: Hailey, jeg er så forelsket i alt ved deg!

Bieber og Baldwin har tidligere datet, men avsluttet forholdet i 2016. US Weekly meldte at de to datet igjen i juni i år, da de ble observert sammen i Miami.

De siste årene skal Bieber hatt flere flørter, og Selena Gomez har flere ganger dukket opp i mediene. I 2017 funderte flere amerikanske medier på hvorvidt Bieber og Gomez var sammen igjen .

Den kanadiske artisten ble oppdaget etter å ha lagt ut videoer på YouTube. Lenge var «Baby» den mest spilte videoen på YouTube. Her til lands har det vært elleville tilstander rundt konsertene hans. Her kan du lese VGs anmeldelser fra konserten på Telenor Arena i 2016 og fra konserten i Stavanger året etter.