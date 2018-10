KALDT OG ØDE: I denne spartanske jakthytta «Bamsebu» skal Hilde Fålun Strøm (t.v.) og Sunniva Sorby overvintre fra høsten 2019. Foto: Hearts in the ice

Hilde og Sunniva vil skape klimafokus ved å isoleres i ni måneder på Svalbard

Norske Hilde Fålun Strøm (51) og norsk-kanadiske Sunniva Sorby (57) planlegger å tilbringe en lang vinter i en knøttliten gammel jakthytte på Svalbard.

– Hensikten er å skape klimaengasjement, forklarer Fålun Strøm til VG.

Hun har selv 23 år bak seg som beboer i Longyearbyen, mens hennes ekspedisjonsvenninne har 25 år bak seg i Antarktis – og begge har reiselivsbakgrunn. Prosjektet heter «Hearts in the Ice» – med hjertet i isen.

Dramatisk klimaendring

– Jeg har veldig kjærlighet til naturen og det arktiske lyset, og har sett at klimaet har forandret seg mye siden 1995, og særlig de ti siste årene. Den gang regnet det nesten ikke i Longyearbyen, i dag er det mye nedbør. På våre båtekspedisjoner nordover til breen ser vi jo at den alle isbreene har trukket seg flere kilometer tilbake i forhold til størrelsen på 90-tallet.

Klimaendringene rammer Svalbard hardt – og det fikk Hilde merke rett før jul i 2015, da en stor snøskavl raste rett ned i boligrekka hvor hun bodde i Longyearbyen – og to omkom.

Trekkfull hytte

Hytta de skal bo i, «Bamsebu», ble reist i 1930 som fangsthytte for hvithvalfangere. På stranden nedenfor hytta ligger fortsatt hauger av hvithvalknokler etter virksomheten.

– Hytta er enkel, men vi skal forbedre ovnen slik at det blir kokemulighet. Den er litt trekkfull. Jeg kunne tenke meg å gjøre den mindre trekkfull, men den er fredet, så vi kan ikke endre selve uttrykket.

Hytta kan nås i korte perioder med snøscooter – og det vil ta om lag 15 timer. Så de velger båttransport fra Longyearbyen – en liten dagsreise – som enkelt setter dem i land på stranden.

Hytta har ingen elektrisitet, men de to damene får satt opp en topp moderne mobil vind- og solcellegenerator utenfor. Dette skal gi kraft til elektronisk utstyr og testing av elektrisk snøscooter. For de skal bidra til økt klimafokus både i Norge og internasjonalt:

Mørke og isolasjon

– Meningen er å kunne sende korte oppdateringer og billedfiler til skoler og informere om hva vi gjør. Vi skal også foreta systematiske målinger av saltnivå og temperatur i sjøen for Scripps Institute of Oceanography, som de vil legge inn i modeller som viser Golfstrømmens vandring. Vi skal i tillegg sende ukentlige bilder av skydekket via satellitt til NASA.

Den største utfordringen vil være måneder i mørke og isolasjon – og isbjørn.

– Hytta er forsterket for å kunne stå imot isbjørnangrep, og jeg har erfaring med isbjørn. Ellers blir det nok en utfordring med mørket, isolasjonen – og savn av folk. Men vi kommer til å ha godt med oppgaver – og selskap i fire hunder.

En av deres store forbilder er den første kvinnelige isbjørnjegeren på Svalbard, Tromsø-kvinnen Wanny Woldstad, som jaktet her på 1930-tallet, og senere skrev bok om det.

– Er det et kvinneaspekt ved dette prosjektet?

– Ja, det synes jeg. Vi er to kvinner som skal foreta noe som tradisjonelt har vært utført av menn, og vi vil vise at det går an. Dette er vår måte å bygge et globalt samfunn av omsorg for kloden vår, sier Hilde Fålun Strøm.