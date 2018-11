BODDE HER: I den nederste synlige etasjen i den hvite bygningen på dette bildet bodde tyske Johanna Jostameling. Eieren av baren som skimtes gjennom inngangen til bakgården hevder hun er helt sikker på at hun hadde Makaveli Lindén som gjest rundt tidspunktet for drapet. Foto: TORE KRISTIANSEN

Mobilen til belgisk drapsoffer skal ha blitt solgt i Brussel

MECHELEN (VG) Belgisk politi har ifølge VGs opplysninger fått tips om at telefonen til drepte Johanna Jostameling (58) skal ha dukket opp i Brussel 20. oktober.

Da den tyske kvinnen ble funnet knivdrept i sin egen leilighet i den belgiske byen 24. oktober skal flere av hennes eiendeler ha manglet fra leiligheten.

Det forteller personer som kjente Jostameling til VG. Ifølge dem har politiet senere bekreftet overfor dem at både leilighetsnøklene, den bærbare PC-en og mobiltelefonen hennes ikke var å finne.

Belgisk politi skal imidlertid ha fått opplysninger om mobiltelefonen fra en mann som har fortalt at han kjøpte den i Brussel om ettermiddagen lørdag 20. oktober.

Mannen skal ha oppdaget at telefonen var stjålet og derfor ha forsøkt å kontakte Jostameling etter å ha identifisert henne som den rettmessige eieren.

Denne opplysningen skal ha bidratt til at politiet nå jobber ut ifra at 58-åringen ble drept 19. oktober eller natt til 20. oktober.

Rolig, blid og kreativ

Leilighet til den drepte 58-åringen ligger i den fasjonable enden av handlegaten Graaf van Egmontstraat i sentrum av byen Mechelen.

Personer som bodde i nabolaget og kjente den drepte beskriver henne som en rolig, blid og hyggelig dame. Hun skal ha vært glad i naturen og kunst, og var en kreativ person som jobbet som motedesigner.

Hun designet blant annet herreskjorter og accessoirer.

Naboene forstår ikke hvordan Johanna kan ha blitt drept på sitt eget soverom. De mener hun alltid var svært nøye med å låse dørene og lukke vinduene og har absolutt ingen tro på at hun kan ha sluppet noen ukjente inn i leiligheten frivillig.

Belgisk politi har ennå ikke avhørt Makaveli Lindén, og det er uklart om 20-åringen har blitt informert om at han er mistenkt for nok et drap.

– Belgia har ikke begjært utlevering

Norske myndigheter har begjært den drapssiktede 20-åringen utlevert fra Frankrike , men venter fortsatt på svar på begjæringen.

Ifølge norsk politi, har ikke belgiske myndigheter gjort samme henvendelse, foreløpig.

– Vi kan ende opp med to forskjellige drapssaker i to forskjellige land, og vi har derfor involvert både statsadvokaten og Riksadvokaten for å se på problemstillingen om den skulle dukke opp, sier politiadvokat Christian Hatlo i Oslo politidistrikt til VG.

Politiadvokaten påpeker at norske myndigheter forholder seg til en gjeldende utleveringsavtale.

– Vi samarbeider allerede med belgisk politi og vil helt sikkert finne en løsning. Hvis vi skulle stå igjen med to drap, så kan et alternativ bli en felles iretteføring i ett av landene, sier Hatlo, og understreker at dette er det opp til Riksadvokaten å avgjøre.

Tirsdag ettermiddag bekreftet belgisk politi overfor VG at de mistenker at Makaveli Lindén kan være gjerningsmannen bak drapet på Johanna Jostameling.

Når VG kontakter påtaleleder i distriktet og talsperson Nele Poelmans onsdag svarer hun at etterforskningen er hemmelig og at politiet derfor ikke kommer til å gå ut med mer informasjon

– Politiet har ikke lov til å gi intervjuer. Jeg er den eneste som har lov til å uttale meg om etterforskningen, men dommeren på saken har gitt meg forbud mot å gi ut flere detaljer eller mer informasjon, opplyser Poelmans.