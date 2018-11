BEKYMRET: Jan Ivar Kvam (t.h) og Thor Halseth har fått Forsvaret og US Marines på besøk. De etterlater seg ødelagte jorder, men lover å gi erstatning. Foto: Thomas Andreassen

US Marines invaderte bondens jorde: – Området er ødelagt

RENNEBU (VG) Da melkebonde Thor Halseth pløyde opp jordet i vår, visste han ikke at omtrent 1.200 US Marines og 600 norske soldater skulle slå leir der om få måneder.

Soldatene har hatt med seg utstyr, og rundt 400 militærkjøretøy. Snart beveger de seg sørover mot Oppdal og Dovre. Bøndene som eier jordene der opp mot 2.000 soldater har hatt base frem til øvelsesstart får mye å rydde opp i etter besøket.

Til sammen har Forsvaret beslaglagt 175 dekar land fra seks grunneiere til militærleiren på Rennebu. Grunneierne frykter langtidsskader og dårlige avlinger etter NATO-øvelsen Trident Juncture

VG møter Thor Halseth og Jan Ivar Kvam, som er to av dem, på jordene de bruker til å dyrke gress til kyrne sine. Der er det lite gress igjen å se.

– Vi er jo egentlig bekymret. Forsvaret har lovet at det skal bli i orden, så vi velger å tro på det. Men jeg kjenner at bekymringen ikke helt letter, sier Halseth til VG.



FØR: Slik så jordet til Thor Halseth ut før amerikanerne og Forsvaret kom. Privat

– Hadde ikke noe valg

De to melkebøndene ble kontaktet av Forsvaret i sommer. Det var da de ble spurt om jordene deres kunne brukes til å sette opp en militærleir i forbindelse med den store NATO-øvelsen.

– Jeg sa egentlig at det var nydyrket der borte, og at det er litt dårlig bæreevne. Men at hvis de bestemte seg for å komme, så kom de. Jeg sa ja til det, sier Halseth.

– Følte du at du kunne si nei?

– Nei, det var nok egentlig sånn at jeg ikke gjorde det.

– Vi hadde vel egentlig ikke noe valg, legger Kvam til.

Kvam forteller at bøndene følte det var bedre å gå i dialog med Forsvaret, og si ja til at de kunne bruke jordene deres under øvelsen. Forsvaret har nemlig rett til å rekvirere områder til treningsaktivitet.

Offiser Torstein Sem, som har koordinert Forsvarets grunnanskaffelser i Rennebu for Trident Juncture, sier at det aldri er ønskelig å ta områder fra noen som ikke ønsker at man skal bruke dem til militær trening.

– Det er lov til å si nei, men vi må ha områder å trene i. Reglene i Norge er klare på at vi kan ta områder også, hvis vi ønsker det, men vi ønsker dialogen.

Ødelagte rotsystemer

Det er ikke mange uker siden det ble slått gress til rundballer og silo på disse jordene. Nå er jordene fylt av militærkjøretøy, soldater og gjørme.

– Det er ingen tvil om at det er ødelagt. De ødelegger rotsystemer, og kutter røttene. Tidspunktet er egentlig det verst tenkelige – det hadde vært bedre med frossen mark, sier Kvam.

Også i de områdene der det ikke bare er gjørme igjen, vil rotsystemene være ødelagte av tunge militærkjøretøy. At regnet løser opp jorden, gjør ikke situasjonen bedre for bøndene.

Det de frykter, er at matjorden skal blande seg med jorden under, noe som kan gi dårlige avlinger i mange år fremover. At Trident Juncture vil få konsekvenser for avlingene neste år, er de sikre på.

– Det kan være spennende om vi får nok avling neste år. Vi hadde dårlig avling i år på grunn av tørken, og må starte tidlig på neste års fôr. Så det blir et ganske krevende fôrår, sier Kvam.

Lover erstatning

Både Kvam og Halseth har bekymring i blikket når de skuer utover den militære aktiviteten på jordene sine. Hvor dype skadene er, vil det være vanskelig å se før våren har kommet.

Men begge to stoler på at de vil få god kompensasjon fra Forsvaret.

– Dialogen har vært god, og så stoler vi på at vi får erstatning. Det blir vel betaling for å tilbakeføre området i den standen det var, sier Kvam.

De har bestemt seg for at de, som kjenner jorden best, vil sette i stand området selv. Offiser Torstein Sem forsikrer dem om at de vil få erstatning.

– Det ser ikke bra ut her. Men jeg tror de har utstyr til å ordne det, og så må vi få erstatningen og den prosessen til å rulle og gå. Og det forventer jeg at miljøfolkene i Forsvaret gjør, sier han.

– Hvis det er utfordringer år etter år etter år, så må Forsvaret ta den biten også. Men først så må vi jo se hvordan det blir her.