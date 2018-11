DRAMATISK: Redningsmannskapene jobber på spreng for å berge milliardfregatten KNM «Helge Ingstad», etter at skipet kolliderte med tankskipet TS «Sola» utenfor Stureterminalen i Hjeltefjorden i firetiden natt til torsdag. Foto: Mattis Sandblad

Tankskip og fregatt kolliderte: 20 mystiske minutter

HJELTEFJORDEN/OSLO (VG) Hva skjedde i de 20 minuttene tankskipet TS «Sola» og militærfregatten KLM «Helge Ingstad» gled mot hverandre i den mørke Hjeltefjorden?

Publisert: 09.11.18 07:29

Den hypermoderne fregatten KNM «Helge Ingstad» har den siste tiden øvd med blant annet det amerikanske gigantskipet «USS Harry S. Truman» under Trident Juncture, den største militærøvelsen i Norge siden den kalde krigen.

Nå ligger den stolte norske fregatten med kraftig slagside ved Seløyna i Hjeltefjorden utenfor Bergen etter å ha kollidert med det Malta-registrerte tankskipet TS «Sola» klokken 04.03 natt til torsdag.

Hvordan kunne det skje?

Her kan du se hvor kollisjonen skjedde, og skipenes bevegelser etter sammenstøtet. Fregattens bevegelser er usikre, siden sporingssystemet var slått av under sammenstøtet.

Hvor var militærfregatten?

Den 134 meter lange fregatten seilte som en del av NATOs stående marinestyrke da sammenstøtet inntraff. Den var ferdig med oppdraget, og var å vei tilbake til basen på Haakonsvern , ifølge forsvaret.

KNM «Helge Ingstad» kom inn i den 46 kilometer lange Hjeltefjorden fra nord, men den nøyaktige ruten er ukjent. Fra sør kom det nesten dobbelt så store tankskipet TS «Sola».

Ifølge Marinetraffic.com , en onlinetjeneste som sporer fartøy basert på det automatiske identifikasjonssystemet (AIS), la tankskipet ut fra Equinor Stureterminalen på Seløyna klokken 03.43.

To slepebåter, en foran og en bak, slepte tankskipet vekk fra terminalen, opplyser losdirektør for Kystverket, Erik Blom, til VG. Etter å ha svingt fartøyet rundt, ble den forresten båten hektet av, mens den bakerste ble med ut i fjorden som eskortebåt.

Hvor militærfregatten befant seg da er ukjent. Sporingen av skip fra Marine Trafficer tyder på at AIS var skrudd av på fregatten natt til torsdag. Forsvaret hverken bekrefter eller avkrefter dette.

Forsvaret ønsker ikke å kommentere hendelsesforløpet, i påvente av havarikommisjonens gjennomgang. De sier at det er for tidlig å si noe om årsaken til kollisjonen. Når en konklusjon kan foreligge, vet de ikke.

Hva skjedde mellom klokken 03.43, mens TS «Sola» Og KLM «Helge Ingstad» gled mot hverandre i den mørke Hjeltefjorden og til kollisjonen var et faktum 20 minutter senere?

Omfattende skader på fregatten

TS «Sola» hadde nådd toppfarten på syv knop da kollisjonen skjedde. En lokal beboer, som hørte smellet fra sammenstøtet, sammenligner lyden med et jordskjelv i området som var for noen år siden.

Skadene på fregattens skrog er omfattende. Gjennom en omfattende flenge rant mer vann inn enn lensepumpene greide å få ut. Pressetalskvinne Torill Herland for sjøforsvaret bekrefter torsdag kveld overfor Bergens Tidende at flengen nådde helt inn til lugarer i fartøyet:

– Flengen traff mannskapslugarer i aktre del, og vann trengte inn i én eller flere lugarer, sier hun til avisen.

«Helge Ingstad» sin besetning på 137 personer ble evakuert og åtte ble lettere skadd, to av de ble sendt til Haukeland universitetssykehus.

Fregattbesetningen er, ifølge Forsvaret, preget av hendelsen og ble i etterkant av ulykken tatt hånd om på et mottakssenter på Haakonsvern, Sjøforsvarets hovedbase like utenfor Bergen.

– Det er opprettet et mottakssenter som består av leger og psykologer her. Jeg har møtt besetningen, de er naturlig nok preget, men vi tar godt vare på dem på mottaket, sier sjef for sjøforsvaret, Nils Andreas Stensønes.

Tankskipet, som var lastet med 625.000 fat råolje, kom fra kollisjonen med mindre skader og besetningen på totalt 23 personer kom uskadet fra sammenstøtet.

– Jeg er lettet over at det kun var mindre personskader. Alle ble evakuert på en sikker og god måte og fokus nå er på sikring og berging av fartøy og utstyr, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen til VG torsdag kveld.

Heller ikke han vil uttalte seg om årsakssammenhenger og påpeker også at det er altfor tidlig å si noe om konsekvenser.

Tidligere skipssjef: – Dette skal jo ikke kunne skje

– Dette skal jo ikke kunne skje. Spesielt ikke i dette området, hvor trafikken er så overvåket, sier Jacob Børresen, pensjonert flaggkommandør og tidligere skipssjef på fregatten KNM «Oslo» til VG torsdag kveld.

– Fregatten er konstruert for å gjøre den vanskelig å oppdage på radar. Det kan ha gjort den vanskeligere å oppdage. Den kan ha fremstått som en mindre båt. At den ikke har fremstått på radar i det hele tatt, kan jeg ikke forstå.

– Hva er konsekvensen av at «Helge Ingstad» er ute av drift?

– Vi har ikke lenger noen fregatt i SNMG1 (Standing NATO Maritime Group One, en Nato-styrke, red.anm.), sier Børresen.

– Evakueringen av 136 mann gikk fullstendig smertefritt. Det viser at marinens rutiner for evakueringer er bunnsolid. Måten dette ble håndtert på av besetningen når ulykken først hadde skjedd, var veldig god.

– Losen tenker på fregattbesetningen

Et kvarter etter kollisjonen ble losdirektør i Kystverket, Erik Blom, oppringt med et annenhåndsvarsel om kollisjonen.

– Det er ikke en god beskjed å få, sier han til VG torsdag kveld.

– Samtidig jobber man i et yrke som har med sjøen å gjøre og hvor vi vet at uhell kan skje og vil skje. Og når man får en sånn telefon midt på natten, så aner man det verste. Men etter hvert fikk jeg beskjed om at evakuering pågikk. Jeg fikk vite at syv personer var skadet, noe som forsvaret i ettertid har endret til åtte.

– Vet dere noe mer om årsaken til kollisjonen?

– Utover at havarikommisjonen er på saken, at politiet er i ferd med å gjennomføre avhør og at losen har fremstilt seg for avhør, har jeg ingen ytterligere kommentarer, sier losdirektøren.

TS «Sola» er 250 meter langt, 44 meter bred og har et har et dyptgående på rundt 13 meter.

– Det er godt sig i slike fartøy, de er tunge, ikke lett å manøvrere og det tar lang tid å stoppe dem når de først har kommet i siget, forklarer losdirektør Erik Blom.

– Har du snakket med mannskapet?

– Jeg har vært i dialog med losen. Han tenker mest på dem som var om bord på fregatten og har stor medfølelse med dem for at de opplevde dette. Å våkne midt på natten av et kraftig smell. Heldigvis var de godt trent, og evakueringen gikk smertefritt, sier losdirektøren.

Mannskapene avhøres

Etterforskningen er fremdeles i første fase og det er altfor tidlig å kunne si noe kvalifisert om årsaksforhold, ifølge politiet og Forsvaret. De henviser til at det er et stort materiale som skal samles inn og gjennomgås samt mange avhør som skal gjennomføres.

Politiet er godt i gang med den tekniske og taktiske etterforskningen, ifølge operasjonsleder Stein Rune Ø. Halleraker i Vest politidistrikt til VG torsdag kveld.

– Det gjennomføres avhør av mannskap på begge skipene. Avhør foregår både på Haakonsvern og Stureterminalen like ved havaristene, sier han.

Statens havarikommisjon har også iverksatt undersøkelser.

– Vi er godt i gang med å innhente informasjon og data, sier direktør i Havarikommisjonen, William J. Bertheussen til VG torsdag.

– Inngår blodprøvetagning i denne fasen?

– En ting er å samle inn informasjon, men det er like viktig for oss å ekskludere årsaksfaktorer. Da er blodprøvetagning noe vi tidligere har fått hjelp av politiet til å gjennomføre, sier Bertheussen.

Rederiet: – Samarbeider med norske myndigheter

TS «Sola» vil bli holdt tilbake på Stureterminalen til etterforskningen tilsier at skipet kan frigis. Videre foretas det kriminaltekniske undersøkelser i samarbeid med Statens havarikommisjon for transport. Dette gjelder både dokumentasjon av skader på skipene og innsamling av elektroniske data.

Tankskipet er registrert på Malta, men det er det greske rederiet Tsakos Energy Navigation som eier båten.

– Vi må vente på resultatet av etterforskningen for å få vite hvordan ulykken skjedde. Vi samarbeider fullstendig med etterforskerne, sier pressetalsmann hos rederiet, Patrick Adamson, til VG torsdag kveld.

Han sier at fartøyet er nytt og i perfekt teknisk stand og at det ikke virket som det fikk store skader.

– Når etterforskningen er ferdig, vil skipet forlate Norge. Vi har et svært godt samarbeid med norske myndigheter.