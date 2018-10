Årets TV-aksjon har fått navnet Mindre alene sammen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

TV-aksjonen har passert 140 millioner

INNENRIKS 2018-10-21T19:26:34Z

Ved 21-tiden søndag hadde årets TV-aksjon på NRK fått inn drøyt 140 millioner kroner. I beløp per innbygger ligger Sogn og Fjordane best an.

NTB

Publisert: 21.10.18 21:26

Så langt ligger gjennomsnittsbeløpet i Sogn og Fjordane på 38,19 kroner, viser oversikten . Deretter følger Aust-Agder (37,79 kroner), Møre og Romsdal (35,13 kroner), Vest-Agder (34,02 kroner) og Vestfold (32,31 kroner). Landsgjennomsnittet er 26,49 kroner per innbygger.

Rogaland er så langt fylket med det høyeste innsamlede totalbeløpet med drøyt 14 millioner kroner.

Inntektene fra årets aksjon går til Kirkens Bymisjon.