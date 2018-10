NEI: Unge Venstre-leder Sondre Hansmark sier ungdomspartiet har sagt nei til forslaget hans om å utvide abortgrensen til 24. uker. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Unge Venstre parkerer omstridt abortforslag

Unge Venstres landsstyre sier nei til ungdomspartiets leder Sondre Hansmarks forslag om å utvide abortgrensen til 24. uke.

Dermed står Unge Venstre fast på dagens formulering om at de ønsker å fjerne abortnemndene og tillate fri abort fram til 18. uke, skriver ungdomspartiet i en pressemelding lørdag.

Hansmark sier hans mål var å løfte en prinsipiell debatt om hvor den moralske grensen for abort bør gå.

– Vi har hatt en omfattende runde på dette i organisasjonen, og nå har landsstyret gitt sitt råd til landsmøtet om å gå for fri abort til 18. uke, sier han.

Spørsmålet skal avgjøres på Unge Venstres landsmøte 26.–28. oktober.

Liberalisering av abortregelverket er svært lite populært hos KrF, som de nærmeste tre ukene avgjør om partiet skal fortsette samarbeidet med dagens regjering eller søke regjeringssamarbeid med Ap og Sp.

KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad beskrev i august Hansmarks abortforslag slik:

– Det er skremmende og blottet for etiske refleksjoner.

Også statsminister og Høyre-leder Erna Solberg har flere ganger understreket at partiet står fast på dagens abortlov, senest i et omfattende blogginnlegg denne uken om etiske dilemma knyttet til bioteknologi.

Samtidig er abortgrensen under press fra flere hold. I august sa AUF-leder Mani Hussaini at AUF vil gå inn for liberalisering på landsmøtet i oktober, og FpU har sagt at de ønsker en utvidelse til 18 uker.