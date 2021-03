BEKLAGER: Politioverbetjent og leder i Norsk Narkotikapolitiforening, Jan-Erik Bresil, sier til VG at han var for kjapp til å dele Resett-kronikken uten å ha sett hele innholdet. Foto: Norsk Narkotikapolitiforening

Delte Resett-kronikk som kaller rusavhengige for døende hester: − Motbydelig

Leder i Norsk Narkotikapolitiforening sier han ikke var klar over innholdet i Resett-kronikken han delte i foreningens kanaler lørdag morgen. – Jeg er dypt skuffet, sier politioverbetjenten i Oslo.

Av Caisa Linea Hagfors

Publisert: Nå nettopp

– Det var noe av det styggeste jeg har lest, sier Bård Dyrdal, politioverbetjent i Oslo og leder i organisasjonen LEAP Scandinavia, til VG. LEAP jobber for en ruspolitikk som ikke straffer, men hjelper brukere.

Han ble sint da han oppdaget at kollega og politioverbetjent Jan-Erik Bresil lørdag morgen hadde delt en kronikk fra det kontroversielle nettstedet Resett. I kronikken omtales rusavhengige blant annet som døende hester.

Bresil er leder i Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) og styremedlem i Actis, rusfeltets samarbeidsorgan. NNPF har omtrent 3600 medlemmer fra både Politi, Tollvesen, Påtalemyndighetene, Kriminalomsorgen og Forsvaret.

DELTE RESETT-KRONIKK: Lørdag morgen delte Jan-Erik Bresil dette innlegget i både sine egne kanaler og foreningens kanaler. Generalsekretær i NNPFs, Kristine Olsen Moss, «liket» innlegget før det ble slettet. Teksten i Bresil sitt innlegg er et utdrag fra kronikken. Foto: Skjermdump / Twitter

Han delte selve kronikken og et utdrag fra den på sin egen konto og foreningens konto, før han slettet det igjen kort tid etterpå.

Det fikk mange til å reagere.

– Jeg er dypt skuffet over at det er mulig. Det er helt uforståelig som leder av Norsk Narkotikapolitiforening, sier Dyrdal.

Han viser til at det er en forening med stor innflytelse, som blant annet har lagt premissene for Politietatens syn på rusreformen.

– Jeg ble ordentlig sint og lei meg på vegne av etaten. Det er ok at man er uenig med hverandre i denne debatten, men dette kan jeg ikke støtte, sier politioverbetjenten.

Bresil: – Delte alt for fort uten å lese ferdig

Selv forklarer Bresil til VG at han bare hadde lest deler av kronikken før han delte den.

– Jeg fikk dessverre ikke med meg at kronikken lå hos Resett og delte altfor fort uten å lese ferdig innholdet slik jeg vanligvis gjør. Det beklager jeg, skriver politioverbetjenten og lederen i en e-post til VG.

Han forteller at han slettet og beklaget den da han ble oppmerksom på hvor den var publisert.

– Da jeg etter noen minutter leste den ferdig så jeg at den kom fra Resett og at innholdet i kronikken ikke var noe jeg kan stå inne for å dele, skriver Bresil.

– Du sier også at du ikke hadde lest den godt nok, men samtidig siterte du deler av teksten. Hvordan skal vi tro på at du ikke har lest det da?

– Jeg kopierte en del av teksten før jeg leste kronikken ferdig. Jeg ønsker ikke å formidle slike holdninger. Her gikk det for fort, det beklager jeg, svarer han.

Denne forklaringen har Dyrdal vanskelig for å tro.

– Han refererer jo til innholdet. Hele artikkelen er så gjennomsyret av et problematisk språk, og det er vanskelig å forstå at han ikke kan ha fått det med seg, sier politioverbetjenten.

– Man blir litt bekymret

André Nilsen, leder i bruker- og interesseorganisasjonen Normal Norge, synes det er urovekkende at Bresil delte innholdet på vegne av 3600 medlemmer uten å ha lest gjennom det først.

– Det er sjokkerende. Når man har et offisielt verv på rusfeltet, så har man et ansvar for å se til at man står inne for innhold som man deler videre, påpeker Nilsen og fortsetter:

– Man blir litt bekymret når man på refleks deler et innlegg med såpass grove formuleringer.

SJOKKERT: André Nilsen, leder i bruker- og interesseorganisasjonen Normal Norge, synes det er sjokkerende at en leder kan dele og sitere innholdet i en kronikk uten å oppdage hvor det er publisert. Foto: Kine Olsen

Innlegget ble blant annet også likt av NNPFs generalsekretær, Kristine Olsen Moss, før det ble slettet. Det beklager hun i ettertid.

– Jeg trykket «liker» på autopilot og det beklager jeg, skriver Moss i en SMS til VG.

Generalsekretæren ønsker ikke å svare på VGs spørsmål om hvorvidt holdningene som fremgår i kronikken er noe hun også står for. Hun vil heller ikke svare på om dette vil få konsekvenser for Bresil.

Tror ikke på Bresils forklaring

Kenneth Arctander Johansen, daglig leder i brukerorganisasjonen RIO, er en av dem som gikk hardt ut mot politioverbetjent Bresil etter han oppdaget innlegget.

– Dette er motbydelig dehumanisering, sier han til VG, og viser særlig til sammenligningen av rusavhengige med døende hester.

– Det er problematisk at lederen for Norsk Narkotikapolitiforening deler en så stigmatiserende artikkel fra en høyreradikal nettside, og det er alvorlig når han som kjemper for straff bruker maktposisjonen sin til å stigmatisere rusmiddelbrukere.

– Men han har slettet det og beklaget seg, hva tenker du om det?

– Det er bra, men jeg tror ikke på ham. Jeg tror han leste den teksten og vet hva Resett er. Han mente det han skrev, svarer Johansen.

FRYKTER MER STIGMA: Kenneth Arctander Johansen, daglig leder i brukerorganisasjonen RIO, peker på at rusavhengige omtales som tapere i det avsnittet Bresil siterte i innlegget: - Rusavhengige er allerede svært stigmatisert. Ofte har de vært utsatt for fæle ting. Inkludert fra politiet, sier Johansen. Foto: Tore Kristiansen

Han peker på at han samtidig ikke ønsker å dømme Bresil for feilen.

– Jeg er jo opptatt av å hjelpe og ikke straffe. Men jeg tror dette har ødelagt enormt for Norsk Narkotikapolitiforening, sier RIO-lederen.

Nilsen forteller til VG at han velger å tro på at Bresil sin forklaring. Han er likevel klar på at slike utspill er stigmatiserende, fordi det skaper et bilde av rusbrukere som kriminelle, umoralske og mindreverdige.

– Det er en retorikk som er langt over streken for hva vi kan forvente i en seriøs debatt og en seriøs aktør på rusfeltet. Brukerne av ulovlig rusmidler har vært stigmatisert lenge, sier han og påpeker:

– Det blir ofte beklaget som tabber og uhell, men det er en trend.

– Hva betyr det at han nå beklager?

– Det er noe som egentlig bare skulle mangle. Det er klart at en beklagelse må til for å ivareta det som er igjen av et seriøst stempel.

Bresil: – Vi må ha bedre rutiner

Bresil er tydelig på at han og foreningen tar avstand fra Resett og budskapet som formidles i deres kanaler.

– Jeg ønsker overhodet ikke å spre eller bli identifisert med dette budskapet, derfor ble delingene slettet umiddelbart, skriver han til VG.

– Mener du det er forsvarlig av deg, som representerer flere tusen politibetjenter, å dele noe på deres kanaler uten å lese innholdet?

– Denne saken viser jo åpenbart at vi må ha bedre rutiner for kvalitetssikring før ting blir delt i en travel hverdag. Vi ønsker overhodet ikke å spre eller bli identifisert med dette budskapet, forklarer Bresil.

På spørsmål om hvilke deler av innholdet i kronikken som Bresil og foreningen ikke kan stå inne for, skriver politioverbetjenten:

«Hjelp til rusavhengige har alltid vært sentralt for meg etter å ha sett hvordan mange av disse har blitt gitt opp og forlatt av samfunnet. Dette er mennesker jeg jevnlig kjøper mat til på gaten og har invitert inn i mitt hjem. Mitt og foreningens mål har alltid vært å hindre at samfunnet får flere rusavhengige. Vi omtaler disse som samfunnets mest sårbare sammen med barn og unge. Jeg ble derfor lei meg når jeg leste sammenligninger med døende hester og mange andre beskrivelser i teksten»

Redaktør i Resett, Helge Lurås, er forelagt omtalen av Resett i denne saken. Han peker på at innlegget er en ekstern meningsytring som kommer med kritikk av begrunnelsen for rusreformen.

– Dette er et viktig samfunnsspørsmål og noe Resett som nyhetsmedium og debattplattform naturligvis dekker. Innlegget står for artikkelforfatterens mening slik tilfellet er med eksterne meningsytringer hos VG og andre redaksjonelle medier, skriver Lurås til VG.